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Эпичный взрыв телебашни в Екатеринбурге сняли на видео
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Эпичный взрыв телебашни в Екатеринбурге сняли на видео 

Lenta.ru 1 час назад
Почти 220-метровую недостроенную телебашню в Екатеринбурге демонтировали. Техники дважды оповестили людей, после чего подорвали сооружение, бывшее самым высоким в городе, передает РИА Новости. Очевидцы события выложили видео в соцсетях и на YouTube.
Многие екатеринбуржцы протестовали против сноса башни, называя ее легендой города. В феврале появилась петиция, в которой активисты просили президента России Владимира Путина повлиять на это решение. 22 марта в уральской столице прошла акция «Обнимем нашу телебашню» за спасение вышки. В мероприятии принял участие мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. На следующий день три человека забрались на конструкцию и требовали провести референдум по поводу ее сноса.
На месте башни планируют построить ледовый дворец для клуба КХЛ «Автомобилист».
>> В Екатеринбурге взорвали телебашню
Ее начали строить в 1983 году на улице 8 Марта. Сигнал с вышки должен был покрывать всю Свердловскую область. В 1991 году из-за перебоев с финансированием строительство заморозили. В разное время в башне предлагали устроить офисы, спортивный центр, ЗАГС, аттракционы, кинотеатр, храм и другое.
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