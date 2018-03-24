Охота на Волков: Они убили Михаила Круга

Охота на Волков

«Лента.ру» продолжает цикл публикаций о самых известных организованных преступных группировках 90-х. В предыдущей статье речь шла о грозной Солнцевской ОПГ, водившей дружбу с итальянскими мафиози и колумбийским наркокартелем. В отличие от солнцевских с их склонностью к народной дипломатии, тверская ОПГ «Волки» вошла в историю 90-х как одна из самых кровожадных. То, чем занимались «Волки», можно назвать криминальным террором. Они демонстративно расправлялись с теми, кто вставал у них на пути, на глазах у свидетелей. Сегодня «Волков» считают наиболее вероятными убийцами знаменитого шансонье Михаила Круга

Против Лома нет приема

Идейным вдохновителем свирепой группировки киллеров, на протяжении нескольких лет державших в страхе всю Тверскую область , принято считать криминального авторитета Александра Костенко по кличке Лом. По одной из версий, такое прозвище он получил в связи со своим родом деятельности: еще до того, как началась его криминальная карьера, Костенко успел поработать в Тверском доме быта, где был ответственным за прием лома драгоценных металлов.

Вместе с тем существует версия, что своей кличкой мужчина обзавелся еще в подростковом возрасте. Как и миллионы советских детей, Костенко рос в среде обычных трудяг. Учебу не особо жаловал, что с лихвой покрывала любовь к спорту. Как-то в одну из морозных зим школьник отправился помогать другу, чья мать-одиночка трудилась дворником. Хрупкой женщине было тяжело справляться с толстой наледью на тротуаре, а Костенко мог с двух-трех ударов оземь погнуть лом. С тех пор парня и стали звать Ломом.

Характер Лома в 60-х годах закаляли улицы, где он быстро заработал себе непререкаемый авторитет. В столкновениях с конкурирующими дворовыми компаниями Костенко всегда проявлял себя как бесстрашный боец и дрался настолько самозабвенно, что порой не замечал момента, когда получал травмы. При этом окружение Лома на вид не имело ничего общего с привычным образом шпаны. Ребята не пили, не курили, занимались спортом и приветствовали идею общности и братства, готовясь всегда прийти на помощь друг другу. Даже кустарный музыкальный коллектив создали, где Лом был ударником.

Впрочем, у этой идиллии была своя темная сторона: приятели Лома придерживались идей национализма и даже расизма. Нередко они проявляли агрессию к студентам-иностранцам местного мединститута. Особенно доставалось обладателям приметной внешности — африканцам и индийцам, которые быстро уясняли, что вечера лучше проводить в общежитии, да и в дневное время по улицам лишний раз в одиночку ходить не стоит.

Дворовая романтика закончилась для Лома с наступлением совершеннолетия. Он устроился в местный дом быта, но вскоре не удержался и пошел по кривой дорожке. Первую ходку Костенко совершил в 1984 году: в списке предъявленных ему обвинений значились приобретение и сбыт краденного, кража, хранение оружия и укрывательство преступления. За все свои проступки Лом получил семь лет лишения свободы. Во время пребывания в колонии судьба подарила ему встречу с человеком, который стал для Костенко и другом, и подельником, — его земляком Анатолием Осиповым (Волк). Позже Осипов начнет заведовать боевым сектором ОПГ, созданной Ломом в 1991 году в родной Твери

Вне закона

Выйдя на свободу в начале 90-х, Костенко понял, что оказался на воле в очень удачный для себя момент: именно в то смутное время особым спросом пользовались его качества — сила и беспринципность, отточенная во время отсидки. Сплотив вокруг себя жаждущих наживы единомышленников, Костенко вплотную приступил к обработке тверских бизнесменов, организовал подпольную торговлю золотыми изделиями, занялся валютными махинациями, покупал и перепродавал старинные иконы, а также курировал группы автоугонщиков.

Первые два года все шло как по маслу. Подчинив себе все коммерческие структуры города, Лом замахнулся на областные объекты. Вскоре он установил свое влияние в близлежащих городах. Деньги от лесоперерабатывающей и алкогольной промышленности, строительных компаний, игорного бизнеса, проституции и автозаправок потекли рекой. О влиятельном авторитете прознали его иногородние коллеги» — лидеры Солнцевской и Тамбовской группировок, которые были не против выстроить с Тверской ОПГ дружественные отношения. Благоволил Костенко и главарь Ореховской ОПГ Сергей Тимофеев (Сильвестр) — король преступной Москвы начала 90-х.

Но все же для успешной «карьеры» короля тверских рэкетиров Лому тогда не хватило банального везения. В 1995 году в милицию поступило заявление от одного из предпринимателей, который обвинил Костенко в вымогательстве. И вскоре Лом вновь отправился «по этапу» — в этот раз ему предстояло отсидеть три года. А верный союзник Костенко Волк в отсутствие товарища времени даром не терял и усиленно тренировал свою бригаду бойцов, которые немногим позже прославились как жестокая тверская группировка «Волки». Волчья стая

Прозвище Волк Осипов получил от своих сокамерников из-за кустарной наколки волка на левой части груди. Впрочем, были у него и другие клички: Череп (за бритую голову) и Шаман (в кругах силовиков). «Обладает аналитическим умом, дерзок и предан», — такие характеристики давали Волку стражи порядка. Подчиненных Осипов старался выбирать себе под стать. Главной опорой и одним из лучших боевиков Анатолия в итоге стал его сын Александр (Младший Волк).

Была в группировке и своя идеология: Волк внушал своим, что они относятся к элите Homo sapiens и подобно природным санитарам леса призваны очищать мир человеческий от ненужных ему элементов. А таковыми в основном оказывались неугодные Лому и самому Волку бизнесмены и конкуренты на бандитском поприще.

— У них действительно была выработана некая дикая помесь христианства, язычества, оккультизма. Этакие сверхлюди, — рассказывал в интервью «Криминальной России» руководитель следственной группы СУ СК при Прокуратуре России по Тверской области Руслан Велимамедов.

Впрочем, ничто человеческое банде не было чуждо: жили «Волки» на широкую ногу, имели по несколько дорогостоящих автомобилей и особняки в черте города.

Особо заметным членом группировки был Александр Агеев, который с детства воспитывался набожной бабушкой. И дело жизни определил себе с религиозным уклоном: как только парню стукнуло 14, он начал обучаться искусству иконописи. Окончив школу, Агеев угодил в армию, где с ним и произошли метаморфозы: побывав на боевых учениях, Александр понял, что ему по душе оружие. После дембеля он вернулся в ту же мастерскую и одновременно стал членом клуба исторической реконструкции, где примерил на себя рыцарские доспехи и научился владеть мечом.

Во время показательных выступлений ловкого парня и заметил присутствовавший на мероприятии Лом: он частенько занимался меценатством по части юношеских организаций, где попутно высматривал перспективных новичков для своей группировки. С преданным Агеевым авторитет не прогадал — и через некоторое время после вступления в банду тот стал личным водителем Лома. Но Агеев вместе с тем с большим уважением относился и к своему наставнику Волку, который тоже усмотрел в новичке перспективного бойца. Примечательно, что став самым жестоким из всей бригады киллеров, Агеев оставался религиозным человеком и после каждого убийства посещал церковь.

Также в бригаде Волка изначально числился лучший друг его сына Дмитрий Баскаков и их общий приятель Дмитрий Пауков. Четверка ликвидаторов предстала перед Ломом вскоре после его освобождения в 1998 году, и хозяину очень понравилась. Молодым «Волкам» стали поручать ответственные задания: чаще всего усмирить того или иного непокорного коммерсанта. И те усмиряли — нередко навсегда: дерзкие бандиты совершенно не гнушались замарать руки и запросто убивали непокорных. Причем делали это практически в открытую, не только не опасаясь свидетелей, но даже приветствуя их наличие. В этом «Волки» находили особый смысл: и задание выполняли, и сеяли страх среди других бизнесменов. В правоохранительных органах это явление называли «криминальным террором».

Карты, деньги, четыре трупа

В конце 2002 года у крышуемого Ломом предпринимателя из Максатихинского района Юрия Цветкова возникли проблемы с конкурирующей бандитской группировкой. Однажды к владеющему пилорамой бизнесмену заявилась троица крепких парней, которая представилась подчиненными «держателя района», авторитета по кличке Север. Без церемоний Цветкова поставили перед фактом: теперь он обязан ежемесячно платить в «общак» по полторы тысячи долларов. Тот категорически отказался и обратился за помощью к своему покровителю Лому. Так «Волки» получили свое очередное задание.

Валить конкурентов было решено 12 ноября 2002 года: дальше тянуть было нельзя, ведь, по данным Цветкова, один из его обидчиков вскоре должен был уехать из Твери. Тот же Цветков выяснил, что в назначенный день один из вымогателей устраивает у себя дома в поселке Максатиха карточный турнир, где соберутся и остальные беспредельщики. Вооружившись пистолетами с глушителями, Агеев и Младший Волк ворвались в квартиру и точными выстрелами убили всех, кто сидел за игровым столом.

Помимо трех запланированных целей был убит и их приятель, который не был участником группировки: мужчине просто не повезло оказаться в роковом для него месте. Убегавших киллеров видел товарищ убитых бандитов, который на свою удачу в тот день немного припозднился. Он же и обнаружил тела убитых — но сотрудничать с милицией не стал.

После кровавой расправы смотрящим за районом стал предприниматель Цветков. Он исправно собирал дань с местных коммерсантов и относил ее Лому. Кроме того, ловкач стал считаться пятым Волком. Правда, в его обязанности убийства не входили: Цветков трудился на должности информатора банды и иногда решал, кого из местных бизнесменов пора отправить в расход. Кровавый разгул

После расправы в Максатихе «Волки», похоже, полностью потеряли страх. Бывший директор Кимрского горторга Грант Кочарян был довольно удачливым предпринимателем — владел сетью продуктовых магазинов, торговым центром и крытой автостоянкой, из-за которой у него и разгорелся конфликт с Волком. Тот в марте 2002 года решил воспользоваться услугами платной парковки и оставил там принадлежавшую ему «Газель». Однако в один из дней по непонятным причинам на стоянке рухнула крыша. Из сотрудников никто не пострадал, а вот автомобили, в том числе и машина Волка, оказались сильно повреждены.

Волк оправданий Кочаряна слушать не стал и, не стесняясь в выражениях, потребовал вернуть ему потраченные на восстановление машины деньги. Грант полгода держал бандита в неопределенности, а затем и вовсе отказал ему в возврате долга. Способ мести Волк выбирал недолго: он даже не стал привлекать своих ребят, а просто взял оружие и в намеченный день отправился к торговому центру Кочаряна. Он подстерег коммерсанта, когда тот ставил свое авто в гаражный бокс, и расстрелял Гранта в упор. Цели достигли четыре пули, предприниматель скончался на месте.

Август 2003 года ознаменовался для «Волков» расправой над сутенером Игорем Жиловым, державшим прибыльную точку с проститутками на трассе Москва — Санкт-Петербург . Жилов не только сопротивлялся регулярным выплатам в казну Лома, но и крайне неосмотрительно нахамил криминальному авторитету, тем самым подписав себе смертный приговор. «Волки» подстерегли жертву на Тургиновском шоссе и буквально изрешетили пулями. Расправа совершилась на глазах у многочисленных автомобилистов: граждане с изумлением, будто на экране кинотеатра, наблюдали, как Жилов пытается спастись бегством, а за ним с пистолетом бежит Младший Волк.

Бандит настиг жертву, разрядил пистолет в голову, а затем подогнал Audi убитого и погрузил тело в багажник. В этот момент около авто остановилась машина патрульно-постовой службы — и вышедший из нее милиционер попытался преградить путь убийце, требуя, чтобы тот вышел из машины. Отморозок резко ударил по газам и скрылся с места преступления. План «Перехват» провалился: страж порядка, отдавая приказ на задержание, перепутал марки машин. Полыхающий автомобиль с обгоревшим трупом в багажнике нашли в нескольких километрах от места преступления. Новым сутенером Лом поставил свое доверенное лицо — бандита Дмитрия Веселова (Весел).

Еще одним бизнесменом, павшим от рук «Волков», стал президент Тверской областной федерации греко-римской борьбы Артем (Арутюн) Тунян. К нему в свое время Лом был очень благосклонен, но лишь до той поры, пока они не задумали общими финансовыми усилиями возвести торговый центр в Твери. Тунян вложил в дело около полумиллиона долларов, а Лом решил в итоге остаться единовластным владельцем здания. Получив команду, бандиты уничтожили Туняна, расстреляв его авто. Во время стрельбы один из киллеров тяжело ранил случайную свидетельницу, которая на всю жизнь осталась инвалидом.

Шансонье под прицелом

10 мая 2006 года вся Тверская область была потрясена расстрелом семьи директора кимрского рынка Анатолия Башашина. Незадолго до этого коммерсанта поставили перед фактом: он должен отписать свой рынок Лому. Тот, само собой, на подобное предложение не согласился, и тогда Младший Волк организовал ему телефонную травлю: бизнесмену ежедневно стали звонить с угрозами. Но и это не сломило Башашина. Тогда отморозки решили действовать привычным для них методом.

Вооружившись пистолетами с глушителями, они под покровом ночи проникли в особняк директора и принялись палить по домочадцам. Первым, кто попался на пути у киллеров, был сын коммерсанта Игорь: молодого человека убили выстрелом в голову. Следом устранили и выскочившего в коридор Башашина. Не пожалели бандиты и двух женщин — жену предпринимателя Валентину и дочь Татьяну, которые мирно спали в одной из комнат. Уничтожив всю семью, «Волки» покинули жилище директора рынка незамеченными.

Но все же самым громким убийством из тех, что приписывались «Волкам», стало устранение популярного шансонье Михаила Круга. События той ночи с 30 июня на 1 июля 2002 года известны со слов вдовы Круга Ирины. Накануне Михаил выступал в Твери на Дне города и домой вернулся ближе к 21:00. В это время в особняке помимо него и супруги находились трое их детей (мальчик и девочка от предыдущих браков и общий ребенок Михаила и Ирины), а также теща. Именно на нее первую напали двое бандитов: произошло это около полуночи, в момент, когда пожилая женщина вошла в одну из комнат на втором этаже. Заслышав шум, Ирина отправилась наверх и, приоткрыв дверь, увидела, как отморозки бьют ее мать.

Шокированная женщина бросилась в соседнюю комнату, где готовился ко сну Михаил, и сообщила ему об увиденном. Но едва супруги выбежали в коридор, по ним открыли огонь. Ирина не пострадала и сумела выскочить из дома, а в прикрывавшего ее Михаила угодило две пули. Несмотря на тяжелые ранения, он смог дойти до дома соседа, который отвез его в больницу: по некоторым данным, сотрудники скорой помощи, узнав характер ранений, отказались выезжать на место без присутствия там стражей порядка. За жизнь пациента врачи боролись всю ночь, но их усилия оказались тщетны: утром 1 июля Михаила Круга не стало.

Поскольку из дома певца не пропало ничего ценного, следователи сразу же предположили, что имеют дело с заказным убийством. Но вот кому мог помешать столь любимый в определенных кругах певец, было неясно. Лишь в 2008 году стала вырисовываться наиболее очевидная версия. Именно тогда стражам порядка наконец удалось задержать почти всех «Волков». По волчьим следам

К моменту, когда основные бандиты оказались на скамье подсудимых, их главарей Лома и Волка уже не было в живых. Первым на тот свет отправился Волк. Его труп с огнестрельными ранениями нашли 28 ноября 2005 года в тверском микрорайоне Юность. Поскольку Волк был крайне скрытным человеком, с кем он встречался в последний день своей жизни — так и осталось тайной. Убийство авторитета не раскрыли, а его место занял сын, Младший Волк.

Костенко пережил своего товарища на год. 19 сентября 2006 года он в компании бизнесмена Владимира Губенко (Губа) и телохранителя направлялся на деловую встречу. Лом сидел за рулем, Губа — рядом с ним, а охранник расположился сзади. Огонь по внедорожнику авторитета был открыт на перекрестке автодороги Тверь — Рождествено — Лисицкий Бор. Губа погиб на месте, телохранитель не пострадал, а сам Лом получил 20 огнестрельных ранений — но остался жив. Охранник попытался было завести машину, но тщетно: пули вывели ее из строя. Тогда он поймал попутку, на которой истекающего кровью авторитета доставили в больницу, где Костенко умер на операционном столе.

После гибели шефов младшие Волки остались не у дел и при попытке начать собственную деятельность потерпели грандиозное фиаско: один за другим бандиты попали за решетку. А помогла милиционерам распечатка телефонных звонков с угрозами, которые поступали на сотовый Анатолия Башашина за пару недель до его гибели. Документ быстро вывел сыщиков на след телефонного террориста, который немедля сдал инициатора — Младшего Волка. Дальнейшее было делом техники: в доме последнего провели обыск и нашли стволы, из которых совершались убийства. В ходе расследования других преступлений фотографии Волков показали вдове Михаила Круга, и Ирина уверенно опознала одного из напавших на ее дом — Александра Агеева.

Тот, само собой, от своего участия в ликвидации шансонье открестился. Ни к чему не привели и усилия сыщиков: доказать причастность Агеева к резонансному преступлению так и не удалось. Зато через четыре года заговорил осужденный к тому времени на пожизненный срок Младший Волк. Он заявил, что убийцей Круга был ставленник Лома — Весел. К слову, сам Лом, который был почитателем таланта шансонье, хорошо знал певца. Однако незадолго до смерти Круга между ними пробежала кошка.

Якобы Лом требовал у артиста, чтобы тот отдавал ему за покровительство часть гонораров. Михаил, конечно, отказался. И тогда разгневанный Лом отослал в дом обидчика Весела и его приятеля, некоего Сергея. По задумке авторитета, задачей налетчиков была банальная кража: они должны были вынести из дома певца наиболее ценные вещи. А потом Лом планировал разыграть представление: найти «воров», забрать у них добро Круга, вернуть его владельцу и тем самым обязать Михаила к благодарности и сотрудничеству. Но почему такой бескровный план вылился в бойню, так и осталось загадкой. Не прояснил ничего и сам подозреваемый: к моменту обнародования новых подробностей Весел был уже девять лет как мертв.

Убил его, по собственному признанию, сам Младший Волк. Вывез в начале марта 2003 года в лесополосу, расположенную неподалеку от города Кимры, расспросил о заказчике убийства Круга и хладнокровно застрелил, закопав труп в неприметном месте. На место захоронения Младший Волк указал сам. По некоторым данным, Весела как убийцу мужа по фото опознала и Ирина Круг . И хотя со стороны правоохранительных органов до сих пор не последовало никаких внятных комментариев, знающим людям эта версия расправы над шансонье видится как наиболее правдоподобная.

Когда «Волков» одного за другим начали доставлять в СИЗО , бандиты стали отказываться от сотрудничества со следствием, категорически отрицая свою причастность к инкриминируемым им преступлениям. А Младший Волк и вовсе решился на радикальные меры: железной скрепкой он проткнул себе язык и пару месяцев вообще не мог произнести ни одного внятного слова. Но ни молчание главарей, ни попытка заступничества от прикормленных Ломом власть имущих не спасли «Волков» от тюрьмы.

К судебным слушаниям, которые начались в 2009 году, у следователей были готовы 108 томов уголовного дела, а показания согласились дать около пятисот свидетелей. 2 октября наконец был оглашен приговор: пожизненные сроки помимо Младшего Волка получили Александр Агеев и Дмитрий Баскаков. Юрий Цветков был приговорен к 21 году лишения свободы, правда, из-за состояния здоровья срок ему вскоре скостили до 10 лет, из которых тот отсидел немногим больше восьми. Дмитрий Пауков, не принимавший участия в убийствах, получил 2,5 года колонии.

К слову, несмотря на ходившие в среде обывателей слухи, что банда Волка вслед за своим предводителем обзавелась волчьими тату, оказались неправдой. Единственным обладателем тематической наколки оказался Младший Волк: у того на плече был наколот Акела — вожак волчьей стаи из мультфильма «Маугли». Изображение сопровождалось фразой на латыни Homo homini lupus est, в переводе означающей «Человек человеку волк»: принцип, по которому и жили тверские «Волки».