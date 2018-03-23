Воробьев пообещал благоустроить Волоколамск

«Наша цель — сделать так, чтобы ситуация в Волоколамске кардинально изменилась. Для этого к работе приступил новый и.о. главы Андрей Вихарев. Его задача не только преодолеть кризис, возникший вокруг полигона «Ядрово», где будет проведена дегазация и рекультивация, но и вдохнуть новую жизнь в город», — написал Воробьев во «Вконтакте». Губернатор Московской области Андрей Воробьев после ситуации с полигоном «Ядрово» заявил о будущей подготовке проекта благоустройства Волоколамска

Глава Подмосковья пообещал подготовить «большой проект благоустройства Волоколамска». «После его реализации жители на себе почувствуют все изменения в лучшую сторону», — сказал он.

Ранее в пятницу Воробьев отправил в отставку главу Волоколамского района Евгения Гаврилова

В среду жители Волоколамска призывали уволить со своей должности Гаврилова и Воробьева. Возле больницы, где лежали отравившиеся дети, их забросали снежками.