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Воробьев пообещал благоустроить Волоколамск
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Воробьев пообещал благоустроить Волоколамск 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Губернатор Московской области Андрей Воробьев после ситуации с полигоном «Ядрово» заявил о будущей подготовке проекта благоустройства Волоколамска.
«Наша цель — сделать так, чтобы ситуация в Волоколамске кардинально изменилась. Для этого к работе приступил новый и.о. главы Андрей Вихарев. Его задача не только преодолеть кризис, возникший вокруг полигона «Ядрово», где будет проведена дегазация и рекультивация, но и вдохнуть новую жизнь в город», — написал Воробьев во «Вконтакте».
Глава Подмосковья пообещал подготовить «большой проект благоустройства Волоколамска». «После его реализации жители на себе почувствуют все изменения в лучшую сторону», — сказал он.
Ранее в пятницу Воробьев отправил в отставку главу Волоколамского района Евгения Гаврилова.
В среду жители Волоколамска призывали уволить со своей должности Гаврилова и Воробьева. Возле больницы, где лежали отравившиеся дети, их забросали снежками.
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