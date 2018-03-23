Российский студент выжил на стипендию 

Студент СПбГУ Алексей Зырянов смог прожить месяц на стипендию, потратив на еду 1472 рубля, сообщает «Росбалт».
Идею эксперимента подсказали однокурсники Зырянова в студенческой столовой, куда он принес из дома гречку с яйцами в контейнере. Его друзья подсчитали, что на такую еду уходит около 50 рублей в день.
Денег студенту хватило на трехразовое питание. Рацион состоял из овсянки, темного шоколада, бананов, гречки с яйцами и моркови с капустой. В день Зырянов тратил от 13 до 53 рублей.
«За этот месяц я съел примерно 3 килограмма овсянки и гречки, 1 килограмм гороха, 150 яиц и 5 кочанов капусты, 3 шоколадки, 10 бананов и 3 пачки козинаков. На моем балансе остался 1 рубль», — рассказал он.
В итоге петербургский студент похудел на пять килограммов.
По данным ТАСС, минимальная академическая стипендия в России составляет 1484 рубля — ее назначают дважды в год по результатам экзаменационной сессии, и могут получать только те студенты, которые учатся на «отлично» и «хорошо». Размер пособия может отличаться, а вуз вправе устанавливать повышенную стипендию: за хорошую учебу, за особые достижения в научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности.