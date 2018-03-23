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Волонтеры запустят проект о достижениях РФ
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Российские волонтеры запускают проект «Наши победы», посвященный достижениям России 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Российские волонтеры запускают масштабный проект "Наши победы", в рамках которого будут рассказывать о современных достижениях России. Об этом заявила в пятницу журналистам руководитель движения "Волонтеры победы", руководитель группы волонтеров избирательного штаба Владимира Путина Ольга Амельченкова в первый день работы всероссийского слета волонтеров.
"Наши волонтеры выступили с инициативой нового всероссийского проекта "Наши победы". Мы считаем, что, к сожалению, не все жители страны знают о современных достижениях и победах россиян, и в нашем новом проекте мы бы хотели рассказывать именно об этом", — сказала Амельченкова.
По ее словам, в основном проект будет создаваться силами волонтеров штаба Путина, но в "Наших победах" смогут принять участие все желающие.
Амельченкова отметила, что уже запланировано создание специального информационного портала, посвященного достижениям россиян, а также учреждение специализированной премии.
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