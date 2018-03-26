Главе Волоколамска предложили новую должность

Вихарев заявил, что ему «нужно на кого-то опереться», и кроме Лазарева он не видит человека, «который бы мне помог (…) эффективно», передает РИАМО

Он отметил также, что люди «очень хорошо и с уважением» отзываются о Лазареве.

«Я хочу, чтобы вы (Петр Лазарев — прим. ВЗГЛЯД) занимались всеми административными вопросами, чтобы все было через вас», — добавил исполняющий обязанности главы района. Ответ Вихарев попросил дать в течение двух дней.

Напомним, в субботу Андрей Вихарев, назначенный и.о. главы Волоколамского района, назвал своей главной задачей на новом месте работы оперативное решение проблемы запаха, исходящего от мусорного полигона «Ядрово».