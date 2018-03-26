Ещё
Главе Волоколамска предложили новую должность
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Главе Волоколамска предложили новую должность 

Деловая газета «Взгляд» 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Андрей Вихарев, назначенный и.о. главы Волоколамского района Подмосковья, предложил должность своего первого заместителя Петру Лазареву, который является главой городского поселения Волоколамск, говорится в сообщении пресс-службы администрации Волоколамского муниципального района.
Вихарев заявил, что ему «нужно на кого-то опереться», и кроме Лазарева он не видит человека, «который бы мне помог (…) эффективно», передает РИАМО.
Он отметил также, что люди «очень хорошо и с уважением» отзываются о Лазареве.
Ответ Вихарев попросил дать в течение двух дней.
«Я хочу, чтобы вы (Петр Лазарев — прим. ВЗГЛЯД) занимались всеми административными вопросами, чтобы все было через вас», — добавил исполняющий обязанности главы района.
Напомним, в субботу Андрей Вихарев, назначенный и.о. главы Волоколамского района, назвал своей главной задачей на новом месте работы оперативное решение проблемы запаха, исходящего от мусорного полигона «Ядрово».
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Сын гендиректора ТЦ «Зимняя вишня» заступился за мать Спасатели рассказали, что осложнило работу в ТРЦ в Кемерово В Москве зафиксирован самый теплый день года
 Ещё 22 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер основатель МММ Мавроди281
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия320
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП192
Умер Сергей Мавроди109
«Своя шкура дороже»: депутат о чиновниках в Кемерово111
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
01:17
В кемеровском ТЦ вновь вспыхнул пожар
Пожары Происшествия
00:39
Польша решила выслать российских дипломатов
Политика
01:13
«Куда идут эти деньги — никто не знает»
Общество Статьи
01:45
Собчак обвинили в пиаре на костях
Шоу-бизнес Общество
00:22
Большой складской комплекс построят в ТиНАО
Новости Москвы
02:16
Витаса захотели посадить
Шоу-бизнес Происшествия
00:25
Москвичи могут оформить полис ОМС онлайн
Новости Москвы
00:56
Солдат караула Порошенко потерял сознание‍
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение