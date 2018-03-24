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Глава Волоколамска призвал не приводить детей на пикеты
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Новый глава Волоколамского района призвал не приводить детей на митинги 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: РИА Новости
Как сказал Андрей Вихарев, «прошла информация, что могут быть провокации».
«А мне бы хотелось, чтобы жители мирно выразили свой протест, а мы это услышали, для меня это очень важно», — цитирует чиновника РИА Новости. Одновременно он отметил, что в Волоколамске проходят не митинги, а пикеты. «Это разные вещи», — убеждён Вихарев.
Прежнего руководителя Волоколамского района Евгения Гаврилова губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв накануне отправил в отставку из-за ситуации вокруг полигона «Ядрово».
Во время стихийного митинга возле больницы в Волоколамске 21 марта на видео попала девочка, показавшая Воробьёву угрожающий жест. Позднее мать ребёнка Татьяна Лозова в интервью радиостанции «Говорит Москва» пояснила, что таким образом девочка дома играет со своими котами.
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 Ещё 8 источников 
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