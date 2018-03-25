В Москве объявлен жёлтый уровень опасности

В московском регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр России . Такой уровень опасности предполагает потенциальные риски из-за неблагоприятных погодных условий.

Согласно прогнозам, новая неделя начнется с ветреной погоды. В понедельник ветер усилится до 5-10 метров в секунду, при порывах — до 15 метров в секунду. Ветрено будет и во вторник.

Ночью будет 1-3 градуса, днем воздух прогреется до плюс 2-4 градусов.

До среды среднесуточная температура будет соответствовать климатической. Затем столбики термометров вновь поползут вниз.

Уже в ночь на среду температура опустится до минус 8-10 градусов, днем воздух прогреется до минус 2 градусов, в ночь на четверг похолодает до 9-14 градусов мороза, днем ожидается около 0 градусов.