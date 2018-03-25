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В Москве объявлен жёлтый уровень опасности
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В Москве объявлен жёлтый уровень опасности 

Рамблер 38 минут назад
Фото: РИА Новости
В московском регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр России. Такой уровень опасности предполагает потенциальные риски из-за неблагоприятных погодных условий.
Согласно прогнозам, новая неделя начнется с ветреной погоды. В понедельник ветер усилится до 5-10 метров в секунду, при порывах — до 15 метров в секунду. Ветрено будет и во вторник.
Ночью будет 1-3 градуса, днем воздух прогреется до плюс 2-4 градусов.
До среды среднесуточная температура будет соответствовать климатической. Затем столбики термометров вновь поползут вниз.
Уже в ночь на среду температура опустится до минус 8-10 градусов, днем воздух прогреется до минус 2 градусов, в ночь на четверг похолодает до 9-14 градусов мороза, днем ожидается около 0 градусов.
Полностью прогноз погоды смотрите на Рамблере
 Ещё 5 источников 
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