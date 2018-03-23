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Перинатальные центры получили новую медтехнику
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Восемь перинатальных центров оснастили российской медтехникой 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Около семи тысяч единиц высокотехнологичного медицинского оборудования поставил российский холдинг "Швабе" в 2017-2018 годах в перинатальные центры Пскова, Гатчины, Тамбова, Архангельска, Петрозаводска, Смоленска, Якутска и Пензы, сообщает пресс-служба холдинга.
Медоборудование поставлено в рамках федеральной программы развития сети перинатальных центров в регионах России. В перечень оборудования входит неонатальное, лабораторное, реанимационное и гинекологическое оборудование для диагностики беременных, приема родов и выхаживания новорожденных.
"Холдинг выступает одним из основных поставщиков медтехники в 15 клиник по всей стране, заказчиком проектирования, строительства, оснащения и ввода в эксплуатацию которых является госкорпорация Ростех. Мы оснащаем медицинские центры оборудованием в наиболее остро нуждающихся регионах России. Так, например, в Пскове и Гатчине осуществлена комплексная поставка оборудования "под ключ". Уже этой весной центры примут первых пациентов", — сказал заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин.
Пресс-служба холдинга уточняет, что на сегодняшний день введены в эксплуатацию перинатальные центры в Уфе, Оренбурге, Брянске, Махачкале, Назрани, Пензе и Тамбове. В высокой степени готовности находятся медучреждения в Якутии, Архангельске и Пскове.
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