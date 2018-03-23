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Досрочный ЕГЭ по русскому прошел без сбоев
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Рособрнадзор сообщил об отсутствии сбоев на досрочном ЕГЭ по русскому языку 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку в досрочный период 2018 года проходит без сбоев, сообщил замминистра образования и науки, руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.
"Досрочный период ЕГЭ проходит в штатном режиме. Экзамен по русскому языку состоялся в полном соответствии с утвержденным порядком", — приводятся слова Кравцова в сообщении пресс-службы Рособрнадзора.
Досрочный ЕГЭ по русскому языку в пятницу сдают более 20 тысяч выпускников российских школ. Экзамен по русскому языку — один из двух обязательных для получения аттестата об освоении среднего общего образования. Кроме того, его результаты также необходимо представить при поступлении в вуз на любое направление подготовки (специальность).
В 2018 году досрочный период сдачи ЕГЭ — с 21 марта по 11 апреля. Экзамены сдают более 41 тысячи человек, в основном это выпускники прошлых лет.
Следующие экзамены досрочного периода — историю и химию — участники будут писать 26 марта 2018 года.
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