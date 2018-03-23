Досрочный ЕГЭ по русскому прошел без сбоев

Рособрнадзор сообщил об отсутствии сбоев на досрочном ЕГЭ по русскому языку

Сергей Кравцов. "Досрочный период ЕГЭ проходит в штатном режиме. Экзамен по русскому языку состоялся в полном соответствии с утвержденным порядком", — приводятся слова Кравцова в сообщении пресс-службы Рособрнадзора. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку в досрочный период 2018 года проходит без сбоев, сообщил замминистра образования и науки, руководитель Рособрнадзора

Досрочный ЕГЭ по русскому языку в пятницу сдают более 20 тысяч выпускников российских школ. Экзамен по русскому языку — один из двух обязательных для получения аттестата об освоении среднего общего образования. Кроме того, его результаты также необходимо представить при поступлении в вуз на любое направление подготовки (специальность).

В 2018 году досрочный период сдачи ЕГЭ — с 21 марта по 11 апреля. Экзамены сдают более 41 тысячи человек, в основном это выпускники прошлых лет.

Следующие экзамены досрочного периода — историю и химию — участники будут писать 26 марта 2018 года.