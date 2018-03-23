В России закрылась крупнейшая мартеновская печь

На заводе в Нижегородской области закрыли цех с крупнейшей в стране мартеновской печью

''Сегодня исторический день, сегодня последнюю плавку совершила самая крупная в России мартеновская печь. Закрытием мартеновского производства на 90% будут сокращены вредные выбросы на ВМЗ, а это значительно улучшит экологическую обстановку в Выксе и Выксунском районе. Значительно будет меньше мест с вредными и опасными условиями'', — сказал он. Крупнейшая в стране действующая мартеновская печь (объем 250 тонн стали) на Выксунском металлургическом заводе (АО ''ВМЗ'' входит в состав Объединенной металлургической компании) в Нижегородской области произвела в пятницу последнюю выплавку стали. Завод перестанет производить сталь для колесопрокатного производства и сократит вредные выбросы на 90%, сообщил в ходе торжественного закрытия печи председатель совета директоров ОМК Анатолий Седых

''Сейчас вводится в производство финишный цех, в конце года будет введен в эксплуатацию цех номер один по производству насосно-компрессных труб. Открываем новый огромный проект по производству бесшовных труб. В ближайшее время на Выксунской производственной площадке будет создано более 2000 рабочих мест, объем инвестиций в ВМЗ в ближайшие годы превысит $1 млрд'', — добавил Седых. По словам Седых, всех сотрудников закрытого цеха, проработавшего на ВМЗ 85 лет, трудоустроят в новых цехах, современных и безопасных.

В ходе выполнения последней плавки перед остановкой работы цеха в ковш с плавкой номер 7217 сталевар выбросил и свои наручные часы. По традиции металлургов это делается именно в момент последней плавки печи.

Мартеновскому сталеплавильному цеху в 2018 году исполнилось 85 лет, за это время он внес большой вклад в металлургию страны. Первую колесную плавку выполнили в цеху 18 июня 1974 года, объем выплавленной стали составил свыше 25 млн тонн. Выплавленную и разлитую здесь сталь используют для производства железнодорожных колес. Цех обеспечивал сталью колесопрокатное производство ВМЗ, мощность которого составляет 850 тыс. колес в год.