На Крымском мосту завершаются работы

Строители начали укладку асфальта на последних морских участках Крымского моста.
Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на заместителя начальника ФКУ «Упрдор „Тамань“ Кайрата Турсунбекова.
»Сегодня мы приступили к обустройству нижних слоёв асфальтобетона на морских участках. Планируем эту работу завершить в апреле и подойти к открытию движения по автодорожному мосту в мае», — сказал он.
По его словам, автомобильная дорога на мосту заасфальтирована на 70%. Асфальтом покрыто 14 из 19 км дороги.
Отмечается, что обустройство барьерного заграждения выполнено на 60%. Также смонтировано 70% элементов искусственного освещения.