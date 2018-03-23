На Крымском мосту завершаются работы

На последних участках Крымского моста начали укладку асфальта

Строители начали укладку асфальта на последних морских участках Крымского моста.

»Сегодня мы приступили к обустройству нижних слоёв асфальтобетона на морских участках. Планируем эту работу завершить в апреле и подойти к открытию движения по автодорожному мосту в мае», — сказал он. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на заместителя начальника ФКУ «Упрдор „Тамань“ Кайрата Турсунбекова.

По его словам, автомобильная дорога на мосту заасфальтирована на 70%. Асфальтом покрыто 14 из 19 км дороги.

Отмечается, что обустройство барьерного заграждения выполнено на 60%. Также смонтировано 70% элементов искусственного освещения.