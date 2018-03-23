Ещё
«За собачек»: как голосовала юная избирательница
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«За собачек»: как голосовала юная избирательница 

Рамблер 57 минут назад
Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак опубликовала в своём канале в Youtube забавное видео с выборов. Героиня ролика — маленькая девочка, которую мама попросила отметить в бюллетене понравившегося кандидата. Малышка задалась вопросом, за кого же проголосовать. Она нашла в списке Путина, а потом немного коряво прочитала фамилию Собчак, превратив её в «собачку». Немного поколебавшись, девочка сказала, что хочет проголосовать за зверюшку, чем вызвала у мамы смех. В итоге малышка поставила значок напротив фамилии Собчак. ЦИК сообщил, что по итогам голосования Ксения Собчак оказалась на 4 месте с результатом менее 2 процентов.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин обратился к нации814
Савченко грозит «пожизненное»94
Вернем летнее время
Новый лазер США высмеяли в Сети30
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды63
Видео
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
00:33
Хилькевич рассказала о тяжелой болезни дочери
Шоу-бизнес
06:11
Путин выступит со срочным обращением
Политика
07:55
Вернем летнее время
Общество
02:41
В кварталах реновации появятся бомбоубежища
Недвижимость Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение