«За собачек»: как голосовала юная избирательница 

Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак опубликовала в своём канале в Youtube забавное видео с выборов. Героиня ролика — маленькая девочка, которую мама попросила отметить в бюллетене понравившегося кандидата. Малышка задалась вопросом, за кого же проголосовать. Она нашла в списке Путина, а потом немного коряво прочитала фамилию Собчак, превратив её в «собачку». Немного поколебавшись, девочка сказала, что хочет проголосовать за зверюшку, чем вызвала у мамы смех. В итоге малышка поставила значок напротив фамилии Собчак. ЦИК сообщил, что по итогам голосования Ксения Собчак оказалась на 4 месте с результатом менее 2 процентов.