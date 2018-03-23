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Вернем летнее время 

Рамблер 1 час назад
Зачем в нашей стране отменили перевод стрелок? Теперь зимой, когда и без того темно и холодно, темнеет на час раньше. Результат — плохое самочувствие и подавленное настроение. Вернем летнее время. Подпишите петицию.
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