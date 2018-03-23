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Петербург признали лучшим направлением России
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Петербург признали лучшим туристическим направлением в России по версии TripAdvisor 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Пользователи популярного интернет-сервиса для путешественников TripAdvisor назвали Петербург наиболее привлекательным туристическим направлением России по итогам 2017 года. Об этом сообщили в пятницу в городском комитете по развитию туризма.
"Стали известны лауреаты премии Travelers Choice Awards 2018. Рейтинг составлялся на основе собранных сервисом TripAdvisor отзывов и мнений миллионов путешественников со всего мира за 2017 год. Среди российских городов рейтинг уже традиционно возглавил Петербург", — отметили в ведомстве.
На сайте сервиса среди рекомендованных объектов для посещения в Петербурге назвали Зимний дворец и Казанский собор. Также в описании указано, что в Петербурге "достаточно памятников искусства и культуры, ночных клубов, ресторанов с отличной кухней и культурных маршрутов".
"Тот факт, что уже несколько лет подряд Санкт-Петербург признается лучшим говорит о том, что мы действуем в правильном направлении", — отметили в комитете по развитию туризма, назвав Петербург "туристически сбалансированным городом".
На втором месте в списке десяти наиболее популярных направлений для путешествий в России оказался курортный Сочи, на третьем — Москва. В топ-10 также вошли Казань, Анапа, Екатеринбург, Волгоград, Краснодар, Уфа и Нижний Новгород.
Ранее в этом месяце стало известно, что Петербург номинирован в трех категориях европейской награды World Travel Awards (WTA), которая считается своеобразным "Оскаром" в туристической сфере. Город уже является пятикратным обладателем этой престижной премии в разных категориях по итогам прошлых лет. Вместе с тем, в этом году впервые оказался в числе претендентов на престижную награду и сам профильный комитет — в 2018 году он поборется за звание лучшего совета по туризму в Европе.

Туристы в Петербурге

По официальным данным, в общей сложности в 2017 году Санкт-Петербург посетили 7,5 млн человек — на 8,4% больше, чем за предыдущий год. При этом число иностранных туристов, прибывших в Петербург, в 2017 году оказалось на 24% больше, чем в 2016 году.
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