Петербург признали лучшим направлением России

Петербург признали лучшим туристическим направлением в России по версии TripAdvisor

"Стали известны лауреаты премии Travelers Choice Awards 2018. Рейтинг составлялся на основе собранных сервисом TripAdvisor отзывов и мнений миллионов путешественников со всего мира за 2017 год. Среди российских городов рейтинг уже традиционно возглавил Петербург", — отметили в ведомстве. Пользователи популярного интернет-сервиса для путешественников TripAdvisor назвали Петербург наиболее привлекательным туристическим направлением России по итогам 2017 года. Об этом сообщили в пятницу в городском комитете по развитию туризма.

"Тот факт, что уже несколько лет подряд Санкт-Петербург признается лучшим говорит о том, что мы действуем в правильном направлении", — отметили в комитете по развитию туризма, назвав Петербург "туристически сбалансированным городом". На сайте сервиса среди рекомендованных объектов для посещения в Петербурге назвали Зимний дворец и Казанский собор. Также в описании указано, что в Петербурге "достаточно памятников искусства и культуры, ночных клубов, ресторанов с отличной кухней и культурных маршрутов".

Анапа, Екатеринбург, Волгоград, Краснодар, На втором месте в списке десяти наиболее популярных направлений для путешествий в России оказался курортный Сочи , на третьем — Москва . В топ-10 также вошли Казань Уфа и Нижний Новгород.

Ранее в этом месяце стало известно, что Петербург номинирован в трех категориях европейской награды World Travel Awards (WTA), которая считается своеобразным "Оскаром" в туристической сфере. Город уже является пятикратным обладателем этой престижной премии в разных категориях по итогам прошлых лет. Вместе с тем, в этом году впервые оказался в числе претендентов на престижную награду и сам профильный комитет — в 2018 году он поборется за звание лучшего совета по туризму в Европе. Туристы в Петербурге

По официальным данным, в общей сложности в 2017 году Санкт-Петербург посетили 7,5 млн человек — на 8,4% больше, чем за предыдущий год. При этом число иностранных туристов, прибывших в Петербург, в 2017 году оказалось на 24% больше, чем в 2016 году.