Пескову неизвестно о разговоре Путина по поводу Слуцкого

Песков не знает, обсуждал ли Путин с Володиным ситуацию вокруг Слуцкого

Сам Слуцкий назвал обвинения "поклепом" и отметил, что попытки сделать из него "русского Харви Вайнштейна " похожи на дешевую и низкопробную провокацию и заранее обречены на провал. В среду комиссия по этике рассмотрела "дело Слуцкого" и не нашла нарушений в поведении депутата. Члены комиссии отметили, что факты свидетельствует об избирательности, целенаправленности и спланированном характере обвинений в адрес главы думского комитета по международным делам

После этого о прекращении работы с Госдумой сообщили РБК , телеканалы "Дождь" и RTVI, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов заявил, что разочарован решением депутатской комиссии по этике и отзывает своих сотрудников из Госдумы, а "Коммерсант" объявил, что ставит точку во взаимоотношениях с депутатом Слуцким в качестве ньюсмейкера и с комиссией ГД по этике. К бойкоту присоединилась Lenta.ru и ряд других СМИ. Газета "Ведомости" сообщила, что считает невозможным взаимодействие со Слуцким и членами комиссии Госдумы по этике в прежнем режиме, журналисты не будут общаться с ними лично, но оставляют за собой право собирать и распространять информацию об их деятельности всеми законными способами.

Спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что бойкот Госдумы со стороны ряда СМИ — это их право, при этом нижняя палата парламента открыта к работе с журналистским корпусом. Он добавил, что следствием заявлений о бойкотировании работы Госдумы является лишение их журналистов права прохода в здание нижней палаты парламента по постоянной аккредитации.