Пескову неизвестно о разговоре Путина по поводу Слуцкого

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, обсуждал ли глава государства Владимир Путин со спикером Госдумы Вячеславом Володиным ситуацию вокруг депутата Леонида Слуцкого.
"Не знаю, мне тоже неизвестно об этом", — сказал Песков журналистам.
Ранее Слуцкого обвинили в приставаниях продюсер телекомпании "Дождь" Дарья Жук и корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова. Девушки направили жалобы в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики. Публично против Слуцкого выступила и заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, однако жалобу в думскую комиссию журналистка не направляла.
Сам Слуцкий назвал обвинения "поклепом" и отметил, что попытки сделать из него "русского Харви Вайнштейна" похожи на дешевую и низкопробную провокацию и заранее обречены на провал. В среду комиссия по этике рассмотрела "дело Слуцкого" и не нашла нарушений в поведении депутата. Члены комиссии отметили, что факты свидетельствует об избирательности, целенаправленности и спланированном характере обвинений в адрес главы думского комитета по международным делам.
После этого о прекращении работы с Госдумой сообщили РБК, телеканалы "Дождь" и RTVI, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов заявил, что разочарован решением депутатской комиссии по этике и отзывает своих сотрудников из Госдумы, а "Коммерсант" объявил, что ставит точку во взаимоотношениях с депутатом Слуцким в качестве ньюсмейкера и с комиссией ГД по этике. К бойкоту присоединилась Lenta.ru и ряд других СМИ. Газета "Ведомости" сообщила, что считает невозможным взаимодействие со Слуцким и членами комиссии Госдумы по этике в прежнем режиме, журналисты не будут общаться с ними лично, но оставляют за собой право собирать и распространять информацию об их деятельности всеми законными способами.
Спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что бойкот Госдумы со стороны ряда СМИ — это их право, при этом нижняя палата парламента открыта к работе с журналистским корпусом. Он добавил, что следствием заявлений о бойкотировании работы Госдумы является лишение их журналистов права прохода в здание нижней палаты парламента по постоянной аккредитации.