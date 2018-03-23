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Экс-военным Украины, оставшимся в Крыму, дадут жилье
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Путин подписал указ о праве на жилье экс-военных Украины, оставшихся в Крыму 

ТАСС 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал указ о праве на обеспечение жильем бывших украинских военных, живущих в Крыму. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В соответствии с ним, право на обеспечение жилыми помещениями имеют проживающие на полуострове граждане РФ, состоявшие на учете в качестве нуждающихся в жилье и уволенные до 18 марта 2018 года с военной службы из вооруженных сил и правоохранительных органов Украины, в которых предусмотрена военная служба. Эта норма касается и бывших сотрудников органов военного управления и воинских формирований, а также органов государственной службы спецсвязи и защиты информации Украины. Кроме того, аналогичное право, согласно указу, приобретают и члены семей названных граждан, в том числе в случае, если сами военнослужащие уже умерли.
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