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«Глупость» пилотов на высоте 9 км
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Танцы и селфи со «зверюшками» на высоте 9 км
Рамблер
2 часа назад
Пилоты авиакомпании EasyJet баловались с приложением Snapchat на высоте девять тысяч метров в самолёте, полном пассажиров.
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Капитан воздушного судна также снимал, как второй пилот танцует, сидя за штурвалом
Фото:
Instagram
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При этом пилоты не смотрят на элементы управления самолетом и не следят за обстановкой за бортом
Фото:
Instagram
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В авиакомпании заверили, что угрозы безопасности пассажиров не было, однако отметили, что с пилотами будут проведены разъяснительные беседы
Фото:
Instagram
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Фото:
Instagram
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Фото:
Instagram
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Фото:
The Sun
7/7
Фото:
Instagram
Комментарии
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Как сообщает
The Sun
, инцидент произошёл во время полёта из Парижа в
Мадрид
. Фотографии появились в инстаграм-аккаунте капитана Майкла Кастелуччи.
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