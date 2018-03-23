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«Глупость» пилотов на высоте 9 км
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Танцы и селфи со «зверюшками» на высоте 9 км 

Рамблер 2 часа назад
Пилоты авиакомпании EasyJet баловались с приложением Snapchat на высоте девять тысяч метров в самолёте, полном пассажиров.
1/7  Капитан воздушного судна также снимал, как второй пилот танцует, сидя за штурвалом
Фото:
2/7  При этом пилоты не смотрят на элементы управления самолетом и не следят за обстановкой за бортом
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3/7  В авиакомпании заверили, что угрозы безопасности пассажиров не было, однако отметили, что с пилотами будут проведены разъяснительные беседы
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Как сообщает The Sun, инцидент произошёл во время полёта из Парижа в Мадрид. Фотографии появились в инстаграм-аккаунте капитана Майкла Кастелуччи.
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