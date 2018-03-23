Ещё
Москвичам пообещали эмоциональные качели и мигрени
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин выступит со срочным обращением
Путин выступит со срочным обращением

Москвичам предрекли мигрени и обострения психических расстройств 

Мослента 1 час назад
В пятницу, 23 марта, в Москве ожидается облачная погода и небольшие осадки. Столбики термометров поднимутся выше ноля. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
По данным синоптиков, погоду в столичном регионе будет определять циклонический вихрь, спускающийся со стороны Скандинавии.
«Юго-западный и западный ветер подует со скоростью 5-10 метров в секунду, местами его порывы будет достигать 12-17 метров в секунду», — говорится в сообщении.
Температура в городе местами поднимется до плюс трех градусов. Влажность воздуха составит 60 процентов.
Синоптики также предупредили о низком атмосферном давлении — оно составит 736 миллиметров ртутного столба. Это может стать неблагоприятным фактором для тех, у кого есть проблемы с сердцем, сосудами, а также наблюдаются нарушения в работе бронхо-легочной системы. У людей с повышенным внутричерепным давлением могут начаться мигрени, а из-за сильного ветра может ухудшиться самочувствие у горожан с психоэмоциональными расстройствами.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
Мослента: последние новости
Москву начали отмывать «Парящие дома» появятся в Москве Алкоголь уберут с глаз футбольных болельщиков
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова70
Путин выступит со срочным обращением66
Умер известный шансонье22
Пока вы спали: Минздрав обвинили в сговоре75
США начали стальную войну42
Видео
01:52
Памфилова: выборы президента РФ прошли открыто
Политика
00:58
Раскрыта главная цель Путина на новый срок
Политика
03:43
Успенскую сняли с рейса за дебош
Шоу-бизнес Другое
01:21
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Политика Общество
03:59
В «Аэрофлоте» рассказали об инциденте с Успенской
Шоу-бизнес
05:37
«Москва не видит фактов вины в деле Скрипаля»
Политика Европа
02:45
Волочкову раскритиковали за неудачную пластику груди
Шоу-бизнес
00:59
Собянин открыл Московский культурный форум
Новости Москвы
01:12
Коллега рассказала о состоянии Добронравова
Шоу-бизнес
04:02
Стало известно о погоде в Москве
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение