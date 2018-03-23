Губерниев посмеялся над затравленным Слуцким

Губерниев посмеялся над затравленным депутатом Слуцким

В конце сообщения Губерниев добавил: «Нет харассменту! Нет, дядя! Харассменту нет!».

Напомним, после того, как думская комиссия по этике не нашла «поведенческих нарушений» у главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого, которого три журналистки обвинили в домогательствах, об отзыве своих журналистов объявил РБК.

Председатель комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин назвал решение «отдельных СМИ об отзыве журналистов» «эмоциональным и противоречащим важнейшей задаче прессы по информированию общества».

Спикер Думы Вячеслав Володин заявил, что бойкот Госдумы со стороны некоторых СМИ — это их право, нижняя палата парламента открыта к работе с журналистским корпусом, ничего не изменилось.

Бойкот Слуцкого поддержала и соцсеть «Одноклассники», разместив на главной странице сообщение о том, что «в знак поддержки группы этих СМИ будут в приоритетном порядке размещены в рекомендациях на витрине групп и получат продвижение в новостной ленте».