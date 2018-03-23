Губерниев посмеялся над затравленным Слуцким

Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высмеял депутата Госдумы Леонида Слуцкого, обвиненного журналистками в домогательствах.
«Не удержался и решил запилить (написать — прим. ВЗГЛЯД) тоже про старика-депутата Слуцкого. Несколько лет назад дядя (Слуцкий) учил меня на одном важном мероприятии читать телеграмму Президента России. Было очень смешно, с учетом того, что дядя не все буквы выговаривает», — написал телеведущий в своем Instagram.
В конце сообщения Губерниев добавил: «Нет харассменту! Нет, дядя! Харассменту нет!».
Напомним, после того, как думская комиссия по этике не нашла «поведенческих нарушений» у главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого, которого три журналистки обвинили в домогательствах, об отзыве своих журналистов объявил РБК.
Позже к изданию присоединились «Коммерсант», «Лента.ру», «Эхо Москвы», RTVI и «Дождь».
Председатель комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин назвал решение «отдельных СМИ об отзыве журналистов» «эмоциональным и противоречащим важнейшей задаче прессы по информированию общества».
Спикер Думы Вячеслав Володин заявил, что бойкот Госдумы со стороны некоторых СМИ — это их право, нижняя палата парламента открыта к работе с журналистским корпусом, ничего не изменилось.
Бойкот Слуцкого поддержала и соцсеть «Одноклассники», разместив на главной странице сообщение о том, что «в знак поддержки группы этих СМИ будут в приоритетном порядке размещены в рекомендациях на витрине групп и получат продвижение в новостной ленте».