Ученые нашли способ продлить жизнь

Найден способ продлить жизнь

Американские ученые пришли к выводу, что даже короткие периоды умеренной или повышенной активности полезны для большинства людей. При этом накопленные за день 30 минут такой активности могут быть полезнее, чем получасовой комплекс упражнений. Об этом сообщает РИА «Новости» , ссылаясь на сайт EurekAlert.

Под умеренной активностью ученые подразумевают, к примеру, ходьбу в быстром темпе, при котором трудно вести разговор. Ранее считалось, что активность приносит пользу, если длится более 10 минут подряд.

Профессор Уильям Краус из Университета Дьюка провел исследование, которое доказало, что люди, которые посвящают активности менее 20 минут в день, имеют более высокий риск смертности. Если тратить на упражнения около часа в день, риск смерти снижается на 57%, более 100 минут в день — на 76%.