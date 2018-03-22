Ещё
Ученые нашли способ продлить жизнь
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Найден способ продлить жизнь 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Американские ученые пришли к выводу, что даже короткие периоды умеренной или повышенной активности полезны для большинства людей. При этом накопленные за день 30 минут такой активности могут быть полезнее, чем получасовой комплекс упражнений. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на сайт EurekAlert.
Под умеренной активностью ученые подразумевают, к примеру, ходьбу в быстром темпе, при котором трудно вести разговор. Ранее считалось, что активность приносит пользу, если длится более 10 минут подряд.
>> Лекарство от рака нашли в неожиданном месте
Профессор Уильям Краус из Университета Дьюка провел исследование, которое доказало, что люди, которые посвящают активности менее 20 минут в день, имеют более высокий риск смертности. Если тратить на упражнения около часа в день, риск смерти снижается на 57%, более 100 минут в день — на 76%.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Украина неуклонно движется к визовому режиму с Россией»184
Застревание подлодки США во льдах оказалось фейком77
Ученые расшифровали ДНК миниатюрного «пришельца»43
В крови Скрипаля нашли «Новичок»41
В Турции разбился истребитель25
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение