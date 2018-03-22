Две аэрозольные пушки установили на полигоне ТБО «Ядрово» 

Две аэрозольные пушки установили для нейтрализации неприятного запаха на полигоне ТБО «Ядрово» в Волоколамском районе Подмосковья, сообщает Telegram-канал пресс-службы губернатора и правительства региона.
В четверг специальный представитель губернатора Московской области Андрея Воробьева в Волоколамске, заместитель председателя правительства региона Александр Чупраков провел заседание штаба по вопросу полигона твердых бытовых отходов «Ядрово». Чупраков сообщил, что для нейтрализации неприятного запаха на полигоне планируют установить аэрозольные пушки.
«По поручению Андрея Воробьева на полигоне «Ядрово» установлены две аэрозольные пушки для нейтрализации запаха и снижения концентрации активных органических соединений», — говорится в сообщении.
Ранее министр жилищно‐коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин сообщил, что препарат из специально выращенных бактерий будет бороться с неприятным запахом на полигоне ТБО «Ядрово». Препарат не просто снимает запах, а снижает концентрацию активных органических соединений, которые выделяют запах.
Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел. Ранее Воробьев сообщил, что мусорный полигон «Ядрово» будет закрыт со следующей недели в рамках начала активной стадии рекультивации.