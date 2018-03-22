Ещё
Две аэрозольные пушки установили на полигоне ТБО «Ядрово»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Две аэрозольные пушки установили на полигоне ТБО «Ядрово» 

РИАМО 3 часа назад
Фото: РИАМО
Две аэрозольные пушки установили для нейтрализации неприятного запаха на полигоне ТБО «Ядрово» в Волоколамском районе Подмосковья, сообщает Telegram-канал пресс-службы губернатора и правительства региона.
В четверг специальный представитель губернатора Московской области Андрея Воробьева в Волоколамске, заместитель председателя правительства региона Александр Чупраков провел заседание штаба по вопросу полигона твердых бытовых отходов «Ядрово». Чупраков сообщил, что для нейтрализации неприятного запаха на полигоне планируют установить аэрозольные пушки.
«По поручению Андрея Воробьева на полигоне «Ядрово» установлены две аэрозольные пушки для нейтрализации запаха и снижения концентрации активных органических соединений», — говорится в сообщении.
Ранее министр жилищно‐коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин сообщил, что препарат из специально выращенных бактерий будет бороться с неприятным запахом на полигоне ТБО «Ядрово». Препарат не просто снимает запах, а снижает концентрацию активных органических соединений, которые выделяют запах.
Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел. Ранее Воробьев сообщил, что мусорный полигон «Ядрово» будет закрыт со следующей недели в рамках начала активной стадии рекультивации.
РИАМО: последние новости
Матвиенко прервала выступление Нарусовой по поводу диссертации Мединского Власти Подмосковья стремятся быстрее восстановить учебный процесс в Волоколамском районе Губернатор Московской области прибыл к больнице Волоколамска
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Украина неуклонно движется к визовому режиму с Россией»184
Застревание подлодки США во льдах оказалось фейком77
Ученые расшифровали ДНК миниатюрного «пришельца»43
Ученые нашли способ продлить жизнь12
В крови Скрипаля нашли «Новичок»41
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение