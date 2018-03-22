В России могут появиться судебные примирители

Верховный суд России внес в Госдуму пакет законопроектов, расширяющих применение примирительных процедур. Одно из главных новшеств: предлагается ввести специальных судебных примирителей, которыми могут быть судьи в отставке.

В целом инициатива поощряет людей мирно договариваться и так решать свои проблемы. Если судебный процесс закончился мирным соглашением, предлагается даже возвращать сторонам часть уплаченной пошлины.

Правительство страны проект поддержало, но с учетом замечаний. "Развитие альтернативных методов разрешения споров является действенным способом оптимизации судебной нагрузки посредством уменьшения количества дел в судах, что в свою очередь позволит повысить качество правосудия и обеспечить надежные гарантии прав граждан на судебную защиту", — сказано в официальном отзыве.

В основном вопросы касаются как раз судебных примирителей, их роли и статуса, а также возможных дополнительных расходов из бюджета. Проект разрешает судьям в отставке стать медиаторами или судебными примирителями на профессиональной основе. Отставникам надо будет войти в специальные списки, которые начнут вести Советы судей в регионах. Суды смогут по своей инициативе откладывать разбирательство, предложив сторонам использовать примирительную процедуру.

Кроме судей в отставке судебными примирителями смогут работать работники аппаратов судов, имеющие высшее юридическое образование и не меньше пяти лет стажа. Список судебных примирителей будет утверждаться пленумом Верховного суда России на основе предложений судов. Предполагается, что деятельность судей в отставке в качестве судебных примирителей станет оплачиваемой. Порядок и условия оплаты будут определяться правительством. Но дополнительных расходов не потребуется, утверждают разработчики проекта. Оплачивать труд судей в отставке, выполняющих функции судебных примирителей, предлагается за счет суммы госпошлины, уплаченной при обращении в суд по спорам, впоследствии урегулированным посредством процедуры судебного применения. А стороны процесса смогут выбирать: обратиться к медиатору или согласиться на судебного примирителя. Впрочем, в правительстве сомневаются в том, что дополнительных расходов не потребуется. Кроме того, не согласны с тем, что примирителями смогут быть работники аппаратов судов — это несвойственные им функции, есть риск, что вырастет нагрузка и придется увеличивать штаты.