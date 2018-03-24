Более тысячи человек пришли на открытие парка ЧМ-2018 в Сочи

Более тысячи человек пришли в Сочи на открытие парка чемпионата мира по футболу 2018 года, который будет работать на курорте 24 и 25 марта, гости спортивного фестиваля участвовали в мастер-классах, викторинах и пообщались с почётным гостем парка — португальским футболистом Нуну Гомешом , передаёт корреспондент РИА Новости

"Большая радость, что впервые за историю Россия примет чемпионат мира по футболу. Я уверен, что это будет очень достойно проведённое мероприятие, возможно, на самом высоком уровне за всю историю чемпионата… Мне сложно говорить о фаворитах, я, конечно, болею за португальскую сборную. Португалия с Испанией проведут первую игру в Сочи. Для Португалии это будет непростой матч, для Испании тоже. Обе команды имеют шанс на победу", — рассказал журналистам футболист. Сочи стал первым городом, где открылся передвижной парк предстоящего чемпионата мира по футболу 2018 года. Несмотря на дождь и пасмурную погоду, по подсчётам организаторов, на открытие тематического парка пришли более 1 тысячи человек. Взрослые и дети пробовали свои силы в текболе (разновидность футбола на теннисном столе), забивали голы робокиперу, участвовали в спортивных мастер-классах и викторинах, где выигрывали памятные призы, а также пообщались со знаменитыми футболистами. Почетным гостем парка в Сочи стал экс-нападающий сборной Португалии , участник чемпионатов мира по футболу ФИФА-2002 и 2006 Нуну Гомеш.

"Вкладывает каждый собственник в собственный объект. Что касается городских денег, это порядка 150 миллионов рублей, которые идут на благоустройство. Есть ещё программа благоустройства парков и скверов, которые мы будем строить в этом году, это 240 миллионов рублей. Если говорить о ремонте дорог, то это 1 миллиард рублей. И, конечно, все, что останется в городе после проведения чемпионата мира по футболу, это огромное наследие", — рассказал представителям прессы мэр курорта. В Сочи парк будет работать 24 и 25 марта. Как заявил на открытии глава города Анатолий Пахомов , Сочи давно был готов к проведению чемпионата мира, и сегодня город продолжает работу над благоустройством городской среды.

Градоначальник отметил, что во время проведения мундиаля на месте парка откроется фан-зона, на которой будут проходить культурные программы, выступления спортсменов, конкурсы и демонстрация всех матчей со стадиона "Фишт" в прямом эфире.

По сообщению оргкомитета "Россия-2018", в дальнейшем передвижной фестиваль футбола будет функционировать по выходным дням на открытых площадках городов-организаторов мундиаля. За два с половиной месяца до начала мундиаля парк посетит все 11 городов-организаторов турнира. После Сочи он будет работать в Ростове-на-Дону (31 марта-1 апреля), Волгограде (7-8 апреля), Саранске (14-15 апреля), Самаре (21-22 апреля), Екатеринбурге (29-30 апреля), Казани (5-6 мая), Нижнем Новгороде (12-13 мая), Санкт-Петербурге (19-20 мая) и Калининграде (2-3 июня). В Москве парк расположится на Красной площади, где будет радовать посетителей на протяжении всего турнира — с 17 июня по 15 июля.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.