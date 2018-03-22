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Поклонская обратилась к Чайке в связи с «Ядрово»
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Поклонская попросила Чайку проверить действия чиновников в связи с ситуацией с «Ядрово» 

ТАСС 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская направила обращение генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой провести проверку законности функционирования полигона "Ядрово" в Волоколамском районе Подмосковья, а также оценить действия региональных чиновников в сложившейся ситуации.
"Сегодня обратилась к генеральному прокурору РФ с запросом реализовать весь комплекс полномочий прокурорского надзора и организовать с привлечением специалистов из федеральных органов проверку законности функционирования полигона "Ядрово", — сказала Поклонская в четверг ТАСС.
В частности, она просит "дать оценку полноте принятых мер должностными лицами органов исполнительной власти Московской области", в том числе губернатором Андреем Воробьевым и его заместителями, курирующими данную тему, министром здравоохранения и министром экологии и природопользования области, главным государственным санитарным врачом по региону, главой Волоколамского района Евгением Гавриловым, а также принятых мер со стороны прокуратуры Московской области.
"Несмотря на имеющуюся возможность принять превентивные меры, а также не обращая должного внимания на массовые собрания местных жителей с протестами на функционирование полигона, ответственные надзорные и контрольные органы государственной власти Московской области не предотвратили возникновения резонансной ситуации, повлекшей за собой вред здоровью граждан", — утверждается в запросе парламентария, копия которого есть у ТАСС.
Поклонская убеждена, что Генеральной прокуратурой "незамедлительно будут приняты меры прокурорского реагирования по факту нарушения статьи 42 Конституции РФ (гарантирует каждому право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением — прим. ТАСС), повлекшего массовое причинение вреда здоровью жителям Волоколамского района, в том числе несовершеннолетним детям".
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