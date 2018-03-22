Изувеченная мужем россиянка показала новые протезы

Искалеченная мужем-ревнивцем Рита Грачева показала новые протезы кистей рук

Маргарита Грачева из подмосковного Серпухова, которой в конце прошлого года ревнивый муж отрубил кисти рук, поделилась в соцсети новостями с теми, кто ей сопереживает.

"Один более функциональный, второй попроще, для черновой работы", — написала Рита на своей страничке "ВКонтакте" и добавила, что это только начало пути, поскольку к протезам нужно привыкнуть и научиться ими управлять. Женщина написала, что вскоре отправляется в Петербург на реабилитационный курс для левой руки. Кроме того, она показала фотографии протезов кистей рук, которые ей сделали в Германии.

Она также поблагодарила всех, кто помог ей приспособиться к новой жизни.