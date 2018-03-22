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Изувеченная мужем россиянка показала новые протезы
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Искалеченная мужем-ревнивцем Рита Грачева показала новые протезы кистей рук 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: ВКонтакте/Марагрита Грачева
Маргарита Грачева из подмосковного Серпухова, которой в конце прошлого года ревнивый муж отрубил кисти рук, поделилась в соцсети новостями с теми, кто ей сопереживает.
>> Ревнивый муж отрубил жене руки в Подмосковье
Женщина написала, что вскоре отправляется в Петербург на реабилитационный курс для левой руки. Кроме того, она показала фотографии протезов кистей рук, которые ей сделали в Германии.
"Один более функциональный, второй попроще, для черновой работы", — написала Рита на своей страничке "ВКонтакте" и добавила, что это только начало пути, поскольку к протезам нужно привыкнуть и научиться ими управлять.
Она также поблагодарила всех, кто помог ей приспособиться к новой жизни.
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