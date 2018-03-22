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Омбудсмен не увидела вреда в запахе с «Ядрово»
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Запах с «Ядрово» не несет вреда здоровью, заявила подмосковный омбудсмен 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Запах с полигона "Ядрово" неприятен, но не несет вреда здоровью, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Подмосковье Екатерина Семенова.
"Шестого марта объявлена чрезвычайная ситуация, для этого работают особые процедуры… поскольку есть опасения, что может быть причинен какой-то вред, эти процедуры должны распространяться на всех. Что касается дальнейших действий по факту случившегося выброса, который на самом деле был, по показаниям и МЧС, и независимой экспертизы, не самый худший. Конечно, это все очень неприятно, но не принесет вреда жизни и здоровью", — сказала Семенова.
Она отметила, что госпитализация шести детей потребовалось, в основном, из-за тревоги родителей.
"Ребятишки сегодня утром: трое выписаны, трое находятся в Филатовской больнице, там сказали, что один из трёх детей имеет наследственное заболевание, которое не связано с какими-либо отравлениями. У двух ребят… не подтвердили анализы высокую концентрацию каких-то газов", — добавила омбудсмен.
По ее словам, для получения вреда здоровью требуются концентрации вредных веществ в десятки раз больше нормы, чего не было на полигоне. Семенова отметила, что даже в центре Москвы находиться вреднее, хотя физически это не ощущается.
Жители Волоколамского района в последнее время жалуются на неприятный запах от полигона "Ядрово". На территории полигона был введен режим ЧС. В среду ночью, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа. За медицинской помощью в Волоколамске обратились 60 детей, шестеро госпитализированы, ухудшение их здоровья связали с запахом с полигона. Однако Роспотребнадзор не нашёл превышения нормативов по содержанию загрязняющих веществ в воздухе Волоколамска.
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