Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем

Ургант обсудил поведение депутата Госдумы с кобелем

Ведущий Первого канала Иван Ургант обсудил со щенком бигля поведение депутатов Госдумы . Фрагмент выпуска опубликован на официальном YouTube-канале передачи.

В рамках рубрики «Ми-ми-ми» Ургант продемонстрировал зрителям щенка в корзинке, взял его на руки и спросил: «У меня к тебе один маленький вопрос, малюсенький вопрос, ответишь для Первого канала? Скажи, вот вы, кобели, как относитесь к поведению некоторых депутатов в Госдуме?». На этом рубрика закончилась.

Ургант не называл конкретных имен и не обсуждал сложившуюся ситуацию, лишь намекнув на скандал в парламенте.

Ранее 22 марта обвиненный в домогательствах депутат Госдумы Леонид Слуцкий уточнил, что не извинялся перед жаловавшимися на его поведение журналистками, а просто поздравил всех женщин с праздником. Речь идет о публикации в Facebook от 8 марта, в которой он, «пользуясь случаем», попросил прощения «у тех, кому когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания».