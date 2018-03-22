Поклонская обрушилась на СМИ из-за Слуцкого

Поклонская обвинила журналистов в непрофессионализме из-за бойкота Слуцкому

>> Решена судьба обвиненного в домогательствах Слуцкого "К сожалению, некоторые СМИ вместо профессиональной журналистской работы нашли себя в раздувании дешёвых скандалов. Что касается меня, хочу отметить, что так называемый бойкот объявили те, кто сам грешит распространением не соответствующих действительности сведений и ложных слухов. Приведу личные примеры: "Духовник Поклонской провёл сеанс изгнания бесов", "У Поклонской нашлась квартира в Донецке", "Бунт царебожников…" и т.д. Радует, что хоть в одном меня не успели обвинить, как Слуцкого, — в домогательствах", — написала Поклонская "ВКонтакте".

«Мы считаем разрушительным подход членов комиссии, для которых корпоративная этика важнее справедливости», — отмечается в сообщении. В заявлении редакции «Коммерсанта» говорится, что журналисты «удивлены и разочарованы» решением комиссии.

«Я призываю … твёрдо сказать: пока Слуцкий внятно не извинится, пока Слуцкий не исчерпает свою вину, запретить его цитирование либо цитировать его только исключительно с бэкграундом о сексуальном скандале», — заявил он. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко призвал другие СМИ прекратить цитировать Слуцкого.

«Молодцы! Порадовалась за свой цех. Собственно, и мои нынешние коллеги своих не сдают. Прецедент создан. Проблема в стране такая есть. Её надо решать с помощью законодательства. Это мое мнение. Сделаю все, что от меня зависит», — цитирует ее РЕН ТВ. Депутат Госдумы и телеведущая Оксана Пушкина отметила, что одобряет действия коллег-журналистов.

В середине февраля две журналистки парламентского пула анонимно обвинили главу комитета по международным делам в сексуальных домогательствах. Сам Леонид Слуцкий отверг все обвинения и заявил, что из него хотят сделать «русского Харви Вайнштейна ».

Комиссия Госдумы по этике решила не наказывать депутата. Решение комиссии связано с тем, что журналистки пожаловались на депутата практически одновременно и спустя значительное время (от года до трех лет) после «инцидентов». Комиссия пришла к выводу, что «сумма» изученных фактов «свидетельствует об избирательности, целенаправленности, а также спланированном характере действий заявительниц».