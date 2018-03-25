МЧС сообщило о дегазации трех полигонов в Подмосковье

"Главой Волоколамского муниципального района принято постановление, где утверждена "Дорожная карта" по рекультивации полигона "Ядрово", которая предусматривает проведение мероприятий направленных на максимальное снижения воздействия полигона на окружающую природную среду", — сообщается в заявлении. МЧС заявили, что в данный момент производится дегазация полигонов твердых бытовых отходов (ТБО) в Волоколамске Балашихе и Клину. Об этом сообщает на сайте Главного управления министерства по Московской области.

На сайте ведомства подчеркнули, что в Волоколамском районе установлены две стационарные станции, которые контролируют чистоту атмосферного воздуха.

Также в сообщении отметили, что в настоящее время в ТБО "Кучино" (находится в городе Балашиха) пробурено 55 скважин, через которые происходит сброс биогаза — его сжигают на факельной установке.

Ранее сообщалось, что в Волоколамске продолжают жаловаться на "нереальную вонь" с полигона "Ядрово".