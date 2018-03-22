Жители Волоколамска рассказали об отравившихся младенцах

Местные жители рассказали об отравившихся в Волоколамске младенцах

Местная жительница Екатерина сообщила, что среди пострадавших от отравления в Волоколамске детей есть несколько младенцев.

>> Угрожавшая губернатору МО девочка стала звездой «Моя семимесячная крестница тоже попала в больницу с теми же симптомами, что и у всех: сыпь, тошнота, рвота», — сообщила она.

Крестница Екатерины живет с семьей недалеко от Центральной районной больницы. Она связывает недомогание девочки с ситуацией на полигоне.

«Симптомы у пострадавших все одинаковые, и если выброс происходит на полигоне, то накрывает весь город», — сказала Екатерина.

Она добавила, что нескольких детей ночью увезли в Филатовскую больницу. Окончательный диагноз ее крестнице еще не поставили, и она не может утверждать, что причиной недомогания стал выброс газа со свалки.

Как рассказал РИА «Новости» источник в медицинских кругах, часть детей уже отпустили домой. В пресс-службе детского омбудсмена Подмосковья Ксении Мишоновой отметили, что обсуждается вариант с переносом занятий в школах в случае новых выбросов свалочного газа.

В свою очередь пресс-служба Минздрава Подмосковья со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Маркова сообщает, что в больнице Волоколамске остаются трое детей, госпитализированных накануне, еще троих перевели в Филатовскую больницу в Москве , их состояние оценивается как удовлетворительное. Марков отметил, что ночью не зафиксировано ни одного нового обращения в больницу.

России. Мобильные лаборатории осуществляют мониторинг воздуха возле полигона твердых бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе Московской области каждые 20 минут, превышения вредных веществ не выявлено, сообщил представитель регионального главка МЧС

По его словам, по состоянию на 09.00 четверга, было проведено 84 замера проб воздуха.

«В результате проведенных экспресс-исследований превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано. Угрозы для жителей города не выявлено», — отметили в ведомстве.