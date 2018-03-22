Угрожавшая губернатору МО девочка стала звездой

На днях в Волоколамске отравились 50 детей. По предварительной версии, причиной отравления стал газ со свалки «Ядрово». Жители города уже не первый год требуют закрытия полигона, но власти к ним не прислушиваются. После инцидента с детьми губернатор области Андрей Воробьёв приехал на встречу с жителями. В толпе оказалась юная правозащитница, которая жестом героини боевика выразила своё отношение к губернатору. «Девочка в розовом» моментально завоевала симпатии не только волоколамцев, но и пользователей соцсетей. Воробьёв же на стихийном митинге пообещал, что активная фаза рекультивации полигона начнётся уже на следующей неделе.