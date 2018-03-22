Чичваркин устроил «денежный» намаз перед Rolls Royce 

Российский предприниматель Евгений Чичваркин устроил шоу перед салоном элитных автомобилей в Лондоне. Последние 10 лет Чичваркин проживает в британской столице, где имеет винный бизнес. Прежде Евгений был владельцем сети салонов сотовой связи «Евросеть». Своим шоу бизнесмен ответил многочисленным подписчикам в Instagram на вопрос, который они задают ему очень часто. Он написал: «Вот тут часто спрашивают, как стать богатым? Очень просто, отвечу я. Surya namaskar $. Утром и вечером». На кадрах ролика видно, как Евгений расстилает коврик с изображением доллара и совершает ритуал, похожий на намаз, возле автосалона Rolls Royce.