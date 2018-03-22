Пока вы спали: «У русских что-то есть на Трампа»

Саркози обвинили в коррупции

Экс-президент Франции Николя Саркози был обвинен в коррупции, сообщает Le Monde . По информации газеты, спустя 48 часов после задержания бывший глава Пятой республики был обвинен в получении взятки, незаконном финансировании собственной избирательной кампании и укрывательстве госсредств Ливии . Саркози останется на свободе, но под подпиской о невыезде.

«У русских что-то есть на Трампа»

Тимошенко общалась с Захарченко

Политик Юлия Тимошенко общалась с главой Донецкой народной республики Александром Захарченко. Об этом в эфире канала News One заявила депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко . По словам парламентария, она узнала об этом от самого Захарченко, когда посещала Донбасс ради обсуждения обмена пленными. Савченко отметила, что разговор Тимошенко и лидера ДНР состоялся «на грани слома Майдана и войны», а посвящен был поддержке Тимошенко со стороны Донбасса, в чем ей было отказано.

Экс-депутата задержали за хищение 2,5 миллиарда

Американцев буду казнить азотом

Власти американского штата Алабама приняли закон, позволяющий использовать при смертной казни азот, сообщает WHNT. По информации местного канала, ранее подобный способ при казнях не применялся, а отныне будет использоваться лишь в случаях, когда смертельную инъекцию ввести невозможно.