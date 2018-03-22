Пока вы спали: «У русских что-то есть на Трампа» 

Саркози обвинили в коррупции
Экс-президент Франции Николя Саркози был обвинен в коррупции, сообщает Le Monde. По информации газеты, спустя 48 часов после задержания бывший глава Пятой республики был обвинен в получении взятки, незаконном финансировании собственной избирательной кампании и укрывательстве госсредств Ливии. Саркози останется на свободе, но под подпиской о невыезде.
«У русских что-то есть на Трампа»
Бывший руководитель Центрального разведывательного управления США Джон Бреннан заявил, что «теплое отношение» президента страны Дональда Трампа к российскому коллеге Владимиру Путину может объясняться тем, что «у русских есть что-то» на него. Об этом сообщает The Hill. По словам Бреннана, Трамп может быть «беспокоен» именно по этой причине.
Тимошенко общалась с Захарченко
Политик Юлия Тимошенко общалась с главой Донецкой народной республики Александром Захарченко. Об этом в эфире канала News One заявила депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко. По словам парламентария, она узнала об этом от самого Захарченко, когда посещала Донбасс ради обсуждения обмена пленными. Савченко отметила, что разговор Тимошенко и лидера ДНР состоялся «на грани слома Майдана и войны», а посвящен был поддержке Тимошенко со стороны Донбасса, в чем ей было отказано.
Экс-депутата задержали за хищение 2,5 миллиарда
Бывший депутат Госдумы Вадим Варшавский задержан в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД. По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, экс-парламентария подозревают в хищении из банка «Петрокоммерц» двух с половиной миллиардов рублей. Против Варшавского возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Американцев буду казнить азотом
Власти американского штата Алабама приняли закон, позволяющий использовать при смертной казни азот, сообщает WHNT. По информации местного канала, ранее подобный способ при казнях не применялся, а отныне будет использоваться лишь в случаях, когда смертельную инъекцию ввести невозможно.
«Мы возвращаемся к газовым камерам», — посетовал представитель Демократической партии США в Палате представителей штата Томас Джексон.