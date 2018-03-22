Странное животное нашли на заснеженной обочине 

Жительница города Мелвилл (Канада) с мужем ехала по заснеженной трассе, когда обнаружила на дороге странное животное. Сначала супруги подумали, что они сбили сову, которая теперь не может подняться, но выйдя из машины, поняли, что перед ними дикобраз. Животное упало в снег на спину и не могло подняться. Тогда женщина достала из багажника щётку для снега и помогла дикобразу перевернуться на лапы. Но на этом приключения не закончились. Для того, чтобы отправиться в лес, дикобразу надо было преодолеть снежную насыпь. Она оказалась слишком высокой для коротких лапок, но автолюбительница и здесь не оставила лесного обитателя в беде.