Ещё
Странное животное нашли на заснеженной обочине
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Странное животное нашли на заснеженной обочине 

Рамблер 13 минут назад
Жительница города Мелвилл (Канада) с мужем ехала по заснеженной трассе, когда обнаружила на дороге странное животное. Сначала супруги подумали, что они сбили сову, которая теперь не может подняться, но выйдя из машины, поняли, что перед ними дикобраз. Животное упало в снег на спину и не могло подняться. Тогда женщина достала из багажника щётку для снега и помогла дикобразу перевернуться на лапы. Но на этом приключения не закончились. Для того, чтобы отправиться в лес, дикобразу надо было преодолеть снежную насыпь. Она оказалась слишком высокой для коротких лапок, но автолюбительница и здесь не оставила лесного обитателя в беде.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российских дипломатов могут выслать отовсюду
Россиян ждет повышение подоходного налога1324
Видео с «угрожающей» Воробьеву девочкой стало хитом80
Украина назло России уничтожила свою промышленность260
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке183
Видео
00:42
Россиян ждет повышение подоходного налога
Личный счет
00:53
Видео с «угрожающей» Воробьеву девочкой стало хитом
Происшествия
Опубликовано видео ДТП с беспилотным Uber
ДТП
02:46
Странное животное нашли на заснеженной обочине
Общество
00:31
Подлодка ВМФ США застряла во льдах Арктики
Армия
02:34
Российских дипломатов могут выслать отовсюду
Политика В мире
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
03:43
Российский актер лупил жену руками и ногами
Происшествия Криминал
01:00
Самолет «Аэрофлота» экстренно сел в Новосибирске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение