Ещё
Порно на рекламном щите шокировало прохожих
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порно на рекламном щите шокировало прохожих 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Интерактивный билборд в финансовом центре Филиппин Макати полминуты транслировал порно. Об инциденте сообщил местный новостной портал philstar.
Электронный рекламный щит на одной из наиболее оживленных автомагистралей внезапно переключился с запрограммированной трансляции и начал демонстрировать видеозапись гетеросексуального полового акта.
Мэр Макати Абигейл Бинай (Abigail Binay) приказала немедленно отключить взломанный билборд, однако фотографии и видеозаписи, сделанные на мобильные телефоны автомобилистов, уже распространились в социальных сетях. Очевидцы ярко выражали свои эмоции по поводу случившегося — этот инцидент шокировал их.
страница Mulong Sermonia в Facebook
Расследование инцидента началось сразу же после сообщения о трансляции в муниципалитет. Пока неизвестно, кто понесет наказание за этот случай — неизвестные хакеры или владелец рекламного щита, филиппинская компания Globaltronics.
Местные власти могут квалифицировать этот случай как распространение порнографии. На территории Филиппин жестко регулируются реклама, телевидение и кинотрансляции, так как большинство населения страны (более 80 процентов) исповедует католицизм. Согласно местным законам, за распространение непристойных изображений и видеороликов виновники могут быть приговорены к тюремному сроку до 12 лет.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российских дипломатов могут выслать отовсюду
Россиян ждет повышение подоходного налога1333
Видео с «угрожающей» Воробьеву девочкой стало хитом86
Украина назло России уничтожила свою промышленность266
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке183
Видео
00:42
Россиян ждет повышение подоходного налога
Личный счет
00:53
Видео с «угрожающей» Воробьеву девочкой стало хитом
Происшествия
Опубликовано видео ДТП с беспилотным Uber
ДТП
02:46
Странное животное нашли на заснеженной обочине
Общество
00:31
Подлодка ВМФ США застряла во льдах Арктики
Армия
02:34
Российских дипломатов могут выслать отовсюду
Политика В мире
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
03:43
Российский актер лупил жену руками и ногами
Происшествия Криминал
01:00
Самолет «Аэрофлота» экстренно сел в Новосибирске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение