Девушка опубликовала провокационные фото с первых свиданий

Девушка опубликовала провокационные фото со своих первых свиданий

Сайты знакомств экономят современным людям массу времени, люди всё чаще знакомятся через интернет, по фотографии отсеивая неподходящих, как они считают, партнёров. Фотограф Мария Хилд Ларсен (Marie Hyld Larsen) из Дании считает, что такое поверхностное общение в соцсетях негативно влияет на отношения в реальности. На фотографиях все стараются выглядят идеально, а на первом свидании ведут себя безупречно.

Чтобы показать, насколько обманчиво первое впечатление, Мария решила создать провокационный фотопроект Lifeconstruction, что можно перевести как «Конструктор жизни». Она знакомилась с незнакомцами в приложении Tinder и делала с ними такие откровенные фотографии, глядя на которые кажется, что эти двоих связывают долгие и очень близкие отношения. Однако на каждом снимке можно увидеть, сколько реально знакомы изображённые на фото люди.

По словам Марии, этот опыт был для неё новым, волнующим и порой опасным. Она встречалась с каждым, кто откликнулся на её предложение, описанное в анкете. Каждому партнёру она честно рассказывала о своём эксперименте и только получив согласие, начинала фотосъёмку. «Все мои партнёры оказались милыми и приветливыми людьми, но по-настоящему раскрепоститься и расслабиться было невероятно сложно», — рассказала девушка. Фотографии получились довольно провокационными.

Marie Hyld Larsen

Marie Hyld Larsen

Marie Hyld Larsen

Marie Hyld Larsen

Marie Hyld Larsen

Marie Hyld Larsen

Marie Hyld Larsen

Marie Hyld Larsen

Marie Hyld Larsen

Marie Hyld Larsen

Marie Hyld Larsen

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