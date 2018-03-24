Детям из Волоколамска предложили отдых в пансионатах

Детям из Волоколамска предложили отдохнуть в пансионатах

Пострадавшие от отравления после выброса сероводорода на свалке «Ядрово» жители Волоколамска и их дети могут рассчитывать на места в пансионатах для оздоровления и отдыха.

В соцсетях жители Волоколамска делятся информацией о предоставляемых местах в пансионатах.

Так, известно, что дети до 7 лет могут быть приняты в пансионаты с родителями, бабушкой, дедушкой или иным законным опекуном на срок от пяти дней до 21 дня.

На выбор предоставляются два пансионата: Огниково в Истринском районе и Нара в Нарофоминском районе.

Ранее заместитель министра социального развития Московской области Александр Шустров сообщил, что «на территории Подмосковья зарезервировано восемь учреждений общей вместимостью 880 человек, которые готовы принять жителей Волоколамска, если есть соответствующие медицинские показания», следует из сообщения на сайте правительства Московской области

Он добавил, что «при необходимости» может быть организована доставка «к местам отдыха и оздоровления». Кроме того, «увеличена (…) мощность центра социального обслуживания».

«Родители школьников, которые не захотят прерывать учебный процесс, могут получить путевку на летний период », — сказала она. В свою очередь уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова пояснила, что путевки можно получить в отделе социальной защиты администрации Волоколамского муниципального района.

Напомним, в среду был озвучен уровень загрязнения воздуха в Волоколамске. До этого министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков заявил, что всего за медицинской помощью в Волоколамске обратились 57 человек.