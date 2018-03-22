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Хостелы в жилых домах могут запретить
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Хостелы в жилых домах могут запретить 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Группа депутатов от фракций «Единая Россия», «Справедливая Россия» и ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, согласно которому в жилых домах будет запрещено размещать хостелы.
Деятельность хостелов вызывает множество жалоб со стороны жильцов, пояснил один из авторов законопроекта Петр Толстой изданию «Коммерсант».
«Первое — это проблема коммунальных платежей. Хостелы предполагают гораздо более интенсивное использование коммунальных ресурсов, чем обычные квартиры. Второе — это нарушает права других жителей многоквартирного дома, потому что у вас появляется огромное количество посторонних людей, которые пользуются вашим лифтом, заходят в ваш подъезд», — сказал Толстой.
Вопрос о запрете хостелов в жилых помещениях рассматривается в Думе с 2015 года, но уже два года по документу не было никаких движений.
Предположительно, законопроект будет принят к чемпионату мира по футболу. В жилых домах запретят открывать новые хостелы, а судьба уже имеющих будет зависеть от согласия жильцов и соблюдения всех требований законодательства хозяевами хостелов.
 Ещё 4 источника 
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