Хостелы в жилых домах могут запретить

Деятельность хостелов вызывает множество жалоб со стороны жильцов, пояснил один из авторов законопроекта Петр Толстой изданию «Коммерсант»

«Первое — это проблема коммунальных платежей. Хостелы предполагают гораздо более интенсивное использование коммунальных ресурсов, чем обычные квартиры. Второе — это нарушает права других жителей многоквартирного дома, потому что у вас появляется огромное количество посторонних людей, которые пользуются вашим лифтом, заходят в ваш подъезд», — сказал Толстой.

Вопрос о запрете хостелов в жилых помещениях рассматривается в Думе с 2015 года, но уже два года по документу не было никаких движений.

Предположительно, законопроект будет принят к чемпионату мира по футболу. В жилых домах запретят открывать новые хостелы, а судьба уже имеющих будет зависеть от согласия жильцов и соблюдения всех требований законодательства хозяевами хостелов.