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50 детей из Волоколамска отправят в лагеря
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Около 50 детей из Волоколамска отправят в оздоровительные лагеря 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Около 50 детей из Волоколамска готовы поехать в оздоровительные лагеря, сказал журналистам исполняющий обязанности главы Волоколамского района Андрей Вихарев.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял решение о выдаче путевок в пансионаты и оздоровительные лагеря для детей из Волоколамского района.
"На сегодняшний день у нас есть заявки… где-то 50 детей готовы выехать", — сказал Вихарев.
Он отметил, что также будут готовиться бесплатные путевки на лето, в том числе в Крым.
На территории подмосковного "Ядрово" в районе Волоколамска ранее ввели режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с мусорного полигона. Ночью в минувшую среду, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.
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