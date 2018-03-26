50 детей из Волоколамска отправят в лагеря

Около 50 детей из Волоколамска отправят в оздоровительные лагеря

Около 50 детей из Волоколамска готовы поехать в оздоровительные лагеря, сказал журналистам исполняющий обязанности главы Волоколамского района Андрей Вихарев

"На сегодняшний день у нас есть заявки… где-то 50 детей готовы выехать", — сказал Вихарев. Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял решение о выдаче путевок в пансионаты и оздоровительные лагеря для детей из Волоколамского района.

Он отметил, что также будут готовиться бесплатные путевки на лето, в том числе в Крым

На территории подмосковного "Ядрово" в районе Волоколамска ранее ввели режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с мусорного полигона. Ночью в минувшую среду, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.