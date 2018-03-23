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Горнолыжные склоны в Сочи покрыло песком
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Очевидцы сообщают о желтом песке, покрывшем горнолыжные склоны в Сочи 

ТАСС 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Пользователи социальных сетей и горнолыжники, катающиеся на сочинском курорте Красная Поляна, сообщают о том, что снег покрылся слоем песка, из-за чего склоны пожелтели.
"Все засыпало. На снегу песок какой-то желтый", — рассказал ТАСС один из работающих на курорте "Горки Город" инструкторов.
Пользователи соцсетей пишут о том, что песок выпал вместе с осадками. Сообщество Funsochi в соцсети Instagram отмечает, что "в горах сегодня как на Красной Планете".
"Желтый снег, здорово! Но на черной куртке остаются пятна. Итог — весь в крапинку в маршрутке, люди косятся, думают, наверное, что неряха", — написал пользователь Иван в соцсети "ВКонтакте".
В справочной курорта "Роза Хутор" подтвердили, что снег поменял цвет, однако это не мешает кататься горнолыжникам и сноубордистам.
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