Горнолыжные склоны в Сочи покрыло песком

Очевидцы сообщают о желтом песке, покрывшем горнолыжные склоны в Сочи

"Все засыпало. На снегу песок какой-то желтый", — рассказал ТАСС один из работающих на курорте "Горки Город" инструкторов. Пользователи социальных сетей и горнолыжники, катающиеся на сочинском курорте Красная Поляна, сообщают о том, что снег покрылся слоем песка, из-за чего склоны пожелтели.

Пользователи соцсетей пишут о том, что песок выпал вместе с осадками. Сообщество Funsochi в соцсети Instagram отмечает, что "в горах сегодня как на Красной Планете".

"Желтый снег, здорово! Но на черной куртке остаются пятна. Итог — весь в крапинку в маршрутке, люди косятся, думают, наверное, что неряха", — написал пользователь Иван в соцсети "ВКонтакте".

В справочной курорта "Роза Хутор" подтвердили, что снег поменял цвет, однако это не мешает кататься горнолыжникам и сноубордистам.