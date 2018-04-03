«Ядрово» накрывают пленкой для подготовки к дегазации

В Волоколамском районе участки мусорного полигона "Ядрово" накрываются пленкой для проведения работ по дегазации. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы губернатора Подмосковья.

"Голландские специалисты высоко оценили ход работ по подготовке полигона "Ядрово" к дегазации. Сейчас формируется тело полигона, подготовленные участки накрывают пленкой", — говорится в сообщении.

Как отмечается, экскаватор со стичером, будет делать проколы в пленке для сбора газа. В последствии газ будет собираться в единую систему и сжигаться.

При этом к 15 июня должны быть закончены все работы, включая газоотводные трубопроводы, покрытие геомембраной и выход к факелу.