«Ядрово» накрывают пленкой

В Волоколамском районе участки мусорного полигона "Ядрово" накрываются пленкой для проведения работ по дегазации. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы губернатора Подмосковья.
"Голландские специалисты высоко оценили ход работ по подготовке полигона "Ядрово" к дегазации. Сейчас формируется тело полигона, подготовленные участки накрывают пленкой", — говорится в сообщении.
Как отмечается, экскаватор со стичером, будет делать проколы в пленке для сбора газа. В последствии газ будет собираться в единую систему и сжигаться.
При этом к 15 июня должны быть закончены все работы, включая газоотводные трубопроводы, покрытие геомембраной и выход к факелу.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что за ситуацию на полигоне "Ядрово" должны понести ответственность его владельцы.