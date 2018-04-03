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«Ядрово» накрывают пленкой
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«Ядрово» накрывают пленкой для подготовки к дегазации 

Газета.Ru 38 минут назад
Фото: РИА Новости
В Волоколамском районе участки мусорного полигона "Ядрово" накрываются пленкой для проведения работ по дегазации. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы губернатора Подмосковья.
"Голландские специалисты высоко оценили ход работ по подготовке полигона "Ядрово" к дегазации. Сейчас формируется тело полигона, подготовленные участки накрывают пленкой", — говорится в сообщении.
Как отмечается, экскаватор со стичером, будет делать проколы в пленке для сбора газа. В последствии газ будет собираться в единую систему и сжигаться.
При этом к 15 июня должны быть закончены все работы, включая газоотводные трубопроводы, покрытие геомембраной и выход к факелу.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что за ситуацию на полигоне "Ядрово" должны понести ответственность его владельцы.
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