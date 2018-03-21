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Решена судьба обвиненного в домогательствах Слуцкого
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Решена судьба обвиненного в домогательствах Слуцкого 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Комиссия Госдумы России по вопросам депутатской этики после рассмотрения в закрытом режиме жалобы журналисток, обвиняющих депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого в домогательствах, не обнаружила поведенческих нарушений в его работе. Об этом сообщает «Би-Би-Си» со ссылкой на председателя комиссии Отари Аршбу.
По словам Аршбы, комиссия впервые столкнулась с подобными обвинениями и впервые выслушала обвинителей лично: на заседании присутствовали журналистка «Би-Би-Си» Фарида Рустамова и продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук, сообщившие о непристойном поведении Слуцкого.
Комиссия общалась с ними около часа, а затем выслушала депутата.
>> Слуцкий опоздал на заседание комитета по этике
Аршба назвал ситуацию «слово против слова» и сказал, что девушки могут обратиться в правоохранительные органы.
Напомним, в феврале этого года несколько журналисток парламентского пула обвинили Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах.
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