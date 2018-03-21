Решена судьба обвиненного в домогательствах Слуцкого

Комиссия Госдумы России по вопросам депутатской этики после рассмотрения в закрытом режиме жалобы журналисток, обвиняющих депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого в домогательствах, не обнаружила поведенческих нарушений в его работе. Об этом сообщает «Би-Би-Си» со ссылкой на председателя комиссии Отари Аршбу.

Комиссия общалась с ними около часа, а затем выслушала депутата.

Аршба назвал ситуацию «слово против слова» и сказал, что девушки могут обратиться в правоохранительные органы

Напомним, в феврале этого года несколько журналисток парламентского пула обвинили Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах.