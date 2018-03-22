Призывникам будут отправлять повестки заказным письмом

В Госдуме одобрили проект об отправке призывникам повестки заказным письмом

"Комитет принял законопроект… и рекомендовал Госдуме рассмотреть его в первом чтении", — сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов (ЕР), который является автором законопроекта. Комитет Госдумы по обороне на заседании в четверг одобрил законопроект, которым предлагается направлять призывникам повестки по почте заказным письмом, а также освободить полицейских от обязанности доставлять граждан на мероприятия, связанные с призывом на военную службу.

"Правительство в целом законопроект поддерживает, но высказало, как и правовое управление аппарата Госдумы, замечания по этому законопроекту, которые мы попытаемся устранить при подготовке законопроекта ко второму чтению, если он будет палатой принят в первом чтении", — отметил депутат. Он добавил, что ко второму чтению предполагается внести в законопроект ряд поправок.

Инициативой предлагается, сохранив прежний способ вручения повесток (под роспись), ввести также новый способ вручения — направление по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу (месту жительства или месту пребывания), указанному в документах воинского учета гражданина.

Документом также предлагается установить, что повестки, отправленные по почте, считаются врученными под расписку в день доставки заказных писем гражданам, совершеннолетним членам их семей или уполномоченным представителям при наличии в уведомлении о вручении отметки организации почтовой связи о доставке заказного письма. Кроме того, предлагается установить, что неявка без уважительных причин по повестке военного комиссариата на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, неявка в военкомат для получения повестки в установленных случаях либо отказ от получения повестки считается уклонением от военной службы и влечет ответственность в соответствии с законодательством РФ