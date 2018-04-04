Ещё
На еще одном полигоне проведут дегазацию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На пяти мусорных полигонах в Подмосковье проведут активную дегазацию в 2018 году 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
На пяти мусорных полигонах в Московской области проведут активную дегазацию в 2018 году, сообщает телеканал «360». Об этом заявил глава министерства экологии и природопользования региона Александр Коган.
По его словам, решение о дегазации каждой свалки принимали по результатам исследований, проведённых в 2017 году и в начале 2018 года.
Соответствующий договор уже заключают с руководством полигона «Воловичи» в Коломенском районе.
Необходимые работы также проведут в «Малой Дубне» в Орехово-Зуеве, «Непейно» в Дмитрове, «Торбеево» в Люберцах, а также в «Шатурском» полигоне в одноимённом районе.
«Все эти полигоны проведут соответствующую дегазацию в этом году», — сказал Коган.
Он добавил, что ещё на пяти свалках создадут систему пассивной дегазации.
Ранее сообщалось, что на мусорном полигоне «Ядрово» в Волоколамске идёт подготовка к дегазации.
Также Nation News сообщало, что организован общественный экологический контроль за полигоном «Ядрово».
RT на русском: последние новости
Госдума приняла закон о свободном сборе валежника в лесу СМИ: В Кемерове отменили салют на День Победы Комитет Госдумы поддержал законопроект о пожизненном лишении свободы за педофилию
 Ещё 207 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина будет задерживать все крымские суда444
Сестры с электродами в мозге покончили с собой28
Предложение РФ по «делу Скрипаля» поддержали 14 стран35
Япония заявила протест России144
Британия удалила «обвинительный твит» по делу Скрипаля24
Видео
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
00:58
Бородина ударила звезду «Дома-2» по голове
Шоу-бизнес
00:28
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»
Происшествия
00:36
Улицы столицы помоют минимум семь раз
Новости Москвы
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:18
Священника отчитали за «Мурку» в храме
Общество
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение