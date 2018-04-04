На еще одном полигоне проведут дегазацию

На пяти мусорных полигонах в Московской области проведут активную дегазацию в 2018 году, сообщает телеканал «360». Об этом заявил глава министерства экологии и природопользования региона Александр Коган.
По его словам, решение о дегазации каждой свалки принимали по результатам исследований, проведённых в 2017 году и в начале 2018 года.
Соответствующий договор уже заключают с руководством полигона «Воловичи» в Коломенском районе.
Необходимые работы также проведут в «Малой Дубне» в Орехово-Зуеве, «Непейно» в Дмитрове, «Торбеево» в Люберцах, а также в «Шатурском» полигоне в одноимённом районе.
«Все эти полигоны проведут соответствующую дегазацию в этом году», — сказал Коган.
Он добавил, что ещё на пяти свалках создадут систему пассивной дегазации.
Ранее сообщалось, что на мусорном полигоне «Ядрово» в Волоколамске идёт подготовка к дегазации.
Также Nation News сообщало, что организован общественный экологический контроль за полигоном «Ядрово».