Македония на год продлила безвизовый режим для РФ

"В соответствии с установленным порядком гражданам России для въезда на территорию Македонии достаточно иметь действительный заграничный паспорт и страховку. Данный порядок распространяется только на краткосрочные поездки, что предполагает нахождение на территории Македонии без визы не более 90 дней в течение каждых шести месяцев, считая с даты первого въезда", — говорится в сообщении министерства.

В ведомстве сообщили, что МИД Республики Македония "проинформировал о принятом 13 марта 2018 года правительством Македонии решении об отмене визовых требований в отношении граждан России по краткосрочным поездкам в Македонию сроком еще на один год".