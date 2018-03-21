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Македония на год продлила безвизовый режим для РФ
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Македония на год продлила безвизовый режим для россиян 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Македония продлила действие безвизового режима для россиян еще на один год, до марта 2019 года граждане РФ могут совершать краткосрочные поездки в республику, имея только заграничный паспорт и страховку, говорится в сообщении МИД РФ.
В ведомстве сообщили, что МИД Республики Македония "проинформировал о принятом 13 марта 2018 года правительством Македонии решении об отмене визовых требований в отношении граждан России по краткосрочным поездкам в Македонию сроком еще на один год".
"В соответствии с установленным порядком гражданам России для въезда на территорию Македонии достаточно иметь действительный заграничный паспорт и страховку. Данный порядок распространяется только на краткосрочные поездки, что предполагает нахождение на территории Македонии без визы не более 90 дней в течение каждых шести месяцев, считая с даты первого въезда", — говорится в сообщении министерства.
По сообщению МИД, практика безвизовых поездок россиян в Македонию, ранее введенная Скопье, продлевается до 15 марта 2019 года.
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