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Московские экологи отметят «Час Земли» в «Зарядье»
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Московские экологи отметят «Час Земли» в парке «Зарядье» 

РИА Новости 34 минуты назад
Московские экологи отметят международную экологическую акцию "Час Земли" в субботу в парке "Зарядье", заявил глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
"Час Земли" — международная символическая акция, в ходе которой Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Каждый год WWF России по традиции обращает внимание на одну из актуальных экологических проблем.
"На центральной площадке столицы — в парке "Зарядье" пройдет показ экологических флэш-мобов в исполнении школьников-победителей конкурса на лучший флэш-моб. В 20.30 с помощью символического рубильника будет отключена подсветка зданий", — сказал Кульбачевский.
По его словам, Москва примет участие в "Часе Земли" в десятый раз. Горожанам предлагается на час выключить свет и электроприборы. Главные цели акции — привлечь внимание к проблемам окружающей среды и напомнить о необходимости разумного потребления природных ресурсов. В этом году акция будет посвящена защите заповедников, развитию альтернативной энергетики, внедрению системы раздельного сбора мусора и его вторичной переработке.
Он также напомнил, что в 2017 году на время акции погасла подсветка Московского Кремля, Храма Христа Спасителя, стадиона в "Лужниках", Большого театра, Госдумы и Совета Федерации, зданий на Новом Арбате и Тверской улице, вокзалов, гостиниц, объектов культуры, павильонов ВДНХ, Останкинской башни, а также некоторых из башен Москва-Сити. Полный список зданий с отключаемой подсветкой размещен на сайте www.mos.ru.
Москва присоединилась к акции в 2009 году. С каждым годом количество участников, поддерживающих эту важную экологическую инициативу, растет.
Во время акции "Час Земли-2018", которая пройдет под лозунгом "Голосуй за природу", участники смогут проголосовать за важнейшие природоохранные инициативы и принять участие в коллективном послании новоизбранному президенту. Ожидается, что акция станет самой масштабной за всю историю проведения и в ней примут участие около 30 миллионов человек по всей России.
Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" оказывает информационную поддержку "Час Земли — 2018" выступая официальным информационным агентством акции. Медиагруппа "Россия сегодня" традиционно присоединится к международной акции "Час Земли", которую ежегодно организует Всемирный фонд дикой природы (WWF).
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