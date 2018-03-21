Московские экологи отметят «Час Земли» в «Зарядье»

Московские экологи отметят «Час Земли» в парке «Зарядье»

"На центральной площадке столицы — в парке "Зарядье" пройдет показ экологических флэш-мобов в исполнении школьников-победителей конкурса на лучший флэш-моб. В 20.30 с помощью символического рубильника будет отключена подсветка зданий", — сказал Кульбачевский. "Час Земли" — международная символическая акция, в ходе которой Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Каждый год WWF России по традиции обращает внимание на одну из актуальных экологических проблем.

По его словам, Москва примет участие в "Часе Земли" в десятый раз. Горожанам предлагается на час выключить свет и электроприборы. Главные цели акции — привлечь внимание к проблемам окружающей среды и напомнить о необходимости разумного потребления природных ресурсов. В этом году акция будет посвящена защите заповедников, развитию альтернативной энергетики, внедрению системы раздельного сбора мусора и его вторичной переработке.

Он также напомнил, что в 2017 году на время акции погасла подсветка Московского Кремля, Храма Христа Спасителя, стадиона в "Лужниках", Большого театра, Госдумы Совета Федерации , зданий на Новом Арбате и Тверской улице, вокзалов, гостиниц, объектов культуры, павильонов ВДНХ, Останкинской башни, а также некоторых из башен Москва-Сити. Полный список зданий с отключаемой подсветкой размещен на сайте www.mos.ru.

Москва присоединилась к акции в 2009 году. С каждым годом количество участников, поддерживающих эту важную экологическую инициативу, растет.

Во время акции "Час Земли-2018", которая пройдет под лозунгом "Голосуй за природу", участники смогут проголосовать за важнейшие природоохранные инициативы и принять участие в коллективном послании новоизбранному президенту. Ожидается, что акция станет самой масштабной за всю историю проведения и в ней примут участие около 30 миллионов человек по всей России.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" оказывает информационную поддержку "Час Земли — 2018" выступая официальным информационным агентством акции. Медиагруппа "Россия сегодня" традиционно присоединится к международной акции "Час Земли", которую ежегодно организует Всемирный фонд дикой природы (WWF).