«Ночные волки» отправились в пробег без мотоциклов 

«Еще одну немногочисленную группу "Ночных волков", передвигавшихся на фургоне, видели в сербском городе Шид, недалеко от границы с Хорватией», — пишет издание.

Затем «волки» пешком отправились в сторону Республики Сербской через город Биелина: их автомобили не разрешили провезти транзитом через Боснию и Герцеговину, утверждает «Би-би-си».