Жителей деревни связали с «большой землей» спустя 30 лет

В Вохомском районе Костромской области завершилось строительство деревянного моста через реку Манылиха на дороге Никола-Кеков; старая переправа вышла из строя 30 лет назад, от чего местным жителям приходилось делать крюк в 20 километров.
Новый мост буквально связал деревню Стрелочка с «большой землей» — теперь жители могут без опасений ждать паводка и быстро добираться до районного центра, сообщает ГТРК «Кострома».
Работы по строительству моста шли около месяца. Возведение обошлось в 800 тыс. рублей; средства выделил районный бюджет в рамках программы общественных инициатив.
Отмечается, что конструкция уже испытана легковыми и грузовыми автомобилями — теперь и снегоуборочные машины, и тракторы с дровами проезжают без риска.
Прежняя переправа разрушилась около 30 лет назад. После этого через реку возводились лишь временные настилы — клались трубы и бревна, засыпались землей и песком. До ближайшей прочной переправы приходилось делать крюк в 20 километров.
Жители Стрелочки рассказывают, что автомобили по таким самодельным конструкциям едва ли могли проехать, и запасаться продуктами приходилось на две недели вперед.
За 30 лет деревня обезлюдела; сейчас в ней живут только 14 человек. Вместе они выступили с общественной инициативой, и власти района откликнулись на их просьбу.
Местные власти надеются, что в ближайшее время в Стрелочке появятся и новые жители.