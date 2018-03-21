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Жителей деревни связали с «большой землей» спустя 30 лет
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Жителей вымирающей деревни связали с «большой землей» 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Вохомском районе Костромской области завершилось строительство деревянного моста через реку Манылиха на дороге Никола-Кеков; старая переправа вышла из строя 30 лет назад, от чего местным жителям приходилось делать крюк в 20 километров.
Новый мост буквально связал деревню Стрелочка с «большой землей» — теперь жители могут без опасений ждать паводка и быстро добираться до районного центра, сообщает ГТРК «Кострома».
Работы по строительству моста шли около месяца. Возведение обошлось в 800 тыс. рублей; средства вы­делил рай­он­ный бюд­жет в рам­ках прог­раммы об­щес­твен­ных ини­ци­атив.
Отмечается, что конструкция уже испытана легковыми и грузовыми автомобилями — теперь и снего­убо­роч­ные ма­шины, и трак­то­ры с дро­вами про­ез­жа­ют без рис­ка.
Прежняя переправа разрушилась около 30 лет назад. После этого через реку возводились лишь временные настилы — клались трубы и бревна, засыпались землей и песком. До ближайшей прочной переправы приходилось делать крюк в 20 километров.
Жители Стрелочки рассказывают, что автомобили по таким самодельным конструкциям едва ли могли проехать, и запасаться продуктами приходилось на две недели вперед.
За 30 лет деревня обезлюдела; сейчас в ней живут только 14 человек. Вместе они выступили с общественной инициативой, и власти района откликнулись на их просьбу.
Мес­тные влас­ти на­де­ют­ся, что в бли­жай­шее вре­мя в Стрелочке появятся и новые жители.
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