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В Сан-Франциско запретят продажу одежды из меха
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СМИ: В Сан-Франциско с 2019 года запретят продажу одежды из натурального меха 

RT на русском 2 часа назад
Фото: ТАСС
С января 2019 года в американском Сан-Франциско в силу вступит запрет на продажу одежды из натурального меха. Об этом сообщает The San Francisco Examiner. Согласно решению местных властей, нарушителям данной нормы будет грозить штраф в размере $1 тыс.
Отмечается, что нововведение не касается продажи изделий из кожи и шерсти.
Также сообщается, что магазины подержанной одежды будут иметь право на реализацию изделий из меха, а для продавцов, закупивших большие партии товара заранее, предусмотрена отсрочка до января 2020 года.
Ранее глава итальянского модного дома Versace Донателла Версаче заявила о решении отказаться от использования натурального меха при создании одежды.
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