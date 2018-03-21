В Сан-Франциско запретят продажу одежды из меха

СМИ: В Сан-Франциско с 2019 года запретят продажу одежды из натурального меха

С января 2019 года в американском Сан-Франциско в силу вступит запрет на продажу одежды из натурального меха. Об этом сообщает The San Francisco Examiner. Согласно решению местных властей, нарушителям данной нормы будет грозить штраф в размере $1 тыс.

Отмечается, что нововведение не касается продажи изделий из кожи и шерсти.

Также сообщается, что магазины подержанной одежды будут иметь право на реализацию изделий из меха, а для продавцов, закупивших большие партии товара заранее, предусмотрена отсрочка до января 2020 года.